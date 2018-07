publié le 27/06/2016 à 09:51

"Depuis des jours et des jours, j’entends des gens complètement paniqués qui me disent : 'Ca y est, l’Angleterre est sortie de l’Euro'", raconte Johnny Hallyday imité par Laurent Gerra. "C'est n’importe quoi ! Parce que moi, même je suis pas un spécialiste du foot, j’ai entendu dans ma radio que l’Angleterre est toujours dans l’Euro. Ils vont même jouer contre l’Islande ce lundi 27 juin au soir, et sans doute contre les Français en demi de huitième de finale, donc ils sont pas sortis de l’Euro !", poursuit-il.



"Excusez-moi, Johnny, mais je crois qu’il s’agit là d’un quiproquo, d'une confusion", lui fait remarquer Mademoiselle Jade. "Je confonds rien du tout ! Je vous dis que l’Angleterre, elle fait bien partie de l’Euro !", insiste le chanteur. "Oui, de l’Euro de foot, mais elle ne fait plus partie de l’Union européenne, celle qu’avait imaginée Monnet et Schuman dans les années 60", lui explique Mademoiselle Jade.

"Hé, hé ! Vous voulez me faire croire que Mort Schuman, qui chantait Allo papa tango Charly, a inventé l’Euro ! N’importe quoi ! Mais alors, l'Angleterre est encore dans l’Euro ou pas ? Ohhhh, c’est à devenir fou !", s'emporte Johnny Hallyday.