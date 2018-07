et Jade

publié le 27/04/2016

Ce mercredi 27 avril, Laurent Gerra a imité (entre autres) un Jean-Marie Le Pen en entretien pour son blog avec Marie d'Herbais, habituée à mener l'entretien avec le fondateur du Front nationale. "Bonjour, amis blogueurs. C’est votre ami blagueur", débute un Jean-Marie Le Pen affable. Ce dernier affirme être "en pleine forme ! Les résultats des élections autrichiennes m’ont ravigoté", indique-t-il. Une forme qui va lui permettre de défiler le 1er mai, malgré quelques menaces. "Vous le savez, ma chère Marie, ce n’est pas mon genre de me défiler, donc je maintiens ce défilé ! Même si Florian Philippot a annoncé que celui-ci serait remplacé par un banquet national, je serai, dimanche prochain, au pied de la statue de la Pucelle", déclare-t-il imité par Laurent Gerra.



Une visite à la statue de Jeanne d'Arc qu'il ne manquerait pour rien au monde. "Voyez-vous, si je suis requinqué, c’est parce qu’il me semble avoir été entendu par le Ciel lorsque j’ai lancé le cri de ralliement de mon mouvement : 'Jeanne ! Au s’cours ! Jeanne au secours !'". Entendu au sens propre, au point que Jean-Marie Le Pen converse avec la Pucelle de Domremy.

"Voilà, Jeanne sans vouloir abuser, je souhaiterais que vous me rajeunisassiez, pour que je puisse parader fièrement en tête du cortège, le jarret ferme et le torse bombé", demande-t-il à son idole. "Te conférer nouvelle jouvence ne puis, Jehan–Marie", répond celle qui a résisté aux Anglais. "Je me demande bien pourquoi je m’obstine à crier 'Jeanne au secours '. Ma clinique de rajeunissement en Suisse, c’était autre chose", se plaint Jean-Marie Le Pen imité par Laurent Gerra.