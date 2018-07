et Jade

30/05/2016

Arnaud Montebourg, qui était l'invité de la Matinale de RTL lundi 30 mai, a tenu à rester avec nous. "Comme vous le savez sans doute, il y a un peu plus d’un an, j’ai été nommé à la tête du groupe Habitat pour le redresser", explique l'ancien ministre de l'Économie imité par Laurent Gerra. "Habitat était tout mou, tout flasque et il fallait qu’il se redresse", poursuit-il. Est-ce que cela a mieux fonctionné que le redressement productif ? "Pas encore, mais je vous annonce le lancement d’une nouvelle gamme de produits qui vont casser la baraque : des sextoys design Habitat Dudule", lance-t-il.



Par ailleurs, la pénurie d’essence causée par des grévistes de la CGT continue de sévir dans de nombreuses stations-service à travers le pays. Cela a donné à TF1 l’idée d’une émission spéciale, animée par Jean-Pierre Foucault. Son nom : "Qui veut gagner des bidons ?". L'animateur reçoit François Hollande, aidé par un ami (Manuel Valls), tous également imités par l'humoriste.