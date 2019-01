publié le 25/01/2019 à 06:00

Les mesures en faveur du pouvoir d'achat semblent porter leurs fruits pour Emmanuel Macron. Même s'il reste très majoritairement impopulaire (63%), sa cote de popularité remonte légèrement (+4) pour atteindre 31% d'opinions favorables, selon notre baromètre BVA pour RTL, Orange et La Tribune publié ce vendredi 25 janvier.



Manifestement, les annonces de décembre n'ont pas laissé les Français insensibles, en particulier les retraités (40%), auprès de qui le chef de l'État a gagné 5 points depuis décembre, et 8 depuis novembre. Un léger regain de popularité observé également chez les personnes gagnant moins de 1500 euros par mois (25%, +4 depuis décembre).

Les cadres (51%, + 6 depuis novembre) eux aussi se disent davantage séduits par Emmanuel Macron, qui a affiché lors des ses vœux sa détermination à continuer les réformes.

Un sursaut de popularité dont jouit également son Premier ministre. Édouard Philippe gagne ainsi 6 précieux points et bénéficie désormais de 36% de bonnes opinions, dans notre sondage.



À l'instar d'Emmanuel Macron, il voit sa popularité progresser plus nettement chez les retraités (47%, +9), mais aussi chez les sympathisants Les Républicains (46%, +9), le parti dont il est issu.



En revanche, Édouard Philippe demeure très impopulaire chez les personnes vivant en milieu rural (27%, -2), où la vitesse maximale à 80km/h continue de lui être reproché.

Les "gilets jaunes" soutenus par 64% des Français

Le lancement du grand débat porte lui aussi ses fruits. La moitié des Français attendent de voir ce qu'il donnera avant de se prononcer, et même parmi les 64% de Français qui soutiennent toujours les "gilets jaunes", 41% l'envisagent de manière positive.



Dans le même temps, une majorité de 53% pensent qu'il faut quand même continuer à manifester, afin de maintenir la pression sur le gouvernement. Avant même de savoir ce qui en ressortira, une large majorité de Français (61%) espèrent que les institutions seront modifiées en profondeur. C'est 15 points de plus qu'en septembre dernier.

