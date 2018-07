publié le 26/12/2017 à 15:42

C'est un véritable éloge envers le Président. Patrick Stefanini, ancien directeur de campagne de François Fillon, estime que la droite a "beaucoup à apprendre" d'Emmanuel Macron, qui a selon lui "restauré le prestige de la fonction présidentielle" et "élevé le niveau".



Interrogé ce mardi 26 décembre au matin sur Franceinfo sur le regard qu'il portait sur le chef de l'État, Patrick Stefanini a assuré : "Nous avons beaucoup à apprendre de lui. D'abord parce qu'il a restauré, d'une certaine manière, l'autorité et le prestige de la fonction présidentielle, et ensuite parce qu'il élève le niveau".

Pour l'ancien directeur de campagne de François Fillon, Emmanuel Macron élève également le niveau sur la question de l'immigration en se tenant loin de la "position traditionnelle de la gauche", habituellement dans le "déni". Patrick Stefanini a appelé à "voir la réalité en face".

Il salue les relations entre président et Premier ministre

L'énarque trouve aussi qu'il y a "beaucoup à apprendre" de la "collaboration" entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe, qui "au fond, nous ramène à l'origine de la Ve République" selon lui. Il salue notamment la répartition de leurs compétences et l'efficacité de cette gestion. "L'articulation entre ce que fait le président de la République, qui définit les grandes orientations, qui s'occupe beaucoup de l'international, et ce que fait le Premier ministre, qui met en oeuvre les orientations du président et couvre un certain nombre de sujets que le président n'a pas le temps de couvrir, je trouve que c'est bien", juge Patrick Stefanini.



L'adhésion n'est néanmoins pas totale avec le chef de l'État. Il estime en effet que Les Républicains doivent se distinguer de la ligne présidentielle sur certaines thématiques. Patrick Stefanini juge ainsi que "la droite peut essayer de se différencier d'Emmanuel Macron sur un certain nombre de sujets", même s'il confesse que "ça ne va pas être très simple". Ses réserves vont notamment sur des mesures économiques. "Six mois après l'élection, on ne voit pas se dessiner une tendance franche à la réduction du déficit public", a-t-il notamment constaté, la droite restant "sur sa faim" concernant cette question et celle de "la compétitivité".