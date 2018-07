et AFP

publié le 28/07/2018 à 13:58

Si l'affaire Benalla occupe la Une des journaux depuis une dizaine de jours dorénavant, Emmanuel Macron n'en pâtit guère. La cote de confiance d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe est en légère hausse (+2 points) en juillet, après deux mois de forte baisse, selon un sondage Harris Interactive publié ce samedi 28 juillet.



Avec 42% d'opinions positives chacun, le chef de l'État et son Premier ministre progressent de 5 points auprès des Français interrogés qui n'expriment aucune préférence partisane.

En pleine affaire Benalla, ils cèdent en revanche du terrain auprès de tous ceux qui expriment une préférence politique, y compris pour La République En Marche (-7 points pour Macron, -4 points pour Philippe), selon cette enquête pour le site Délits d'Opinion, un site spécialisé dans l'analyse de l'opinion publique.

Nette progression chez les moins de 35 ans

Au lendemain de la victoire de la France en Coupe du Monde de football, le chef de l'État gagne notamment 11 points en un mois auprès des moins de 35 ans. Il en perd au contraire 5 chez les plus de 65 ans.



Ce regain de confiance profite aux membres du gouvernement, dont la cote moyenne reste cependant limitée (30%, +3). La ministre des sports Laura Flessel (49%, +8), Jean-Yves Le Drian (Affaires étrangères, 46%, +4), Jean-Michel Blanquer (Éducation, 42%, +4) et Nicolas Hulot (Transition écologique, 42%, +4) profitent notamment de cette embellie.



Alain Juppé fait la course en tête

Le maire de Bordeaux Alain Juppé reste pour sa part en tête des autres personnalités politiques (36%, +2), devant Christiane Taubira (30%, -1) et Xavier Bertrand (29%, +4), dans un classement orienté globalement à la hausse.



Enquête réalisée en ligne du 24 au 26 juillet auprès de 966 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.