publié le 29/05/2018 à 20:01

Après l'échec de Giuseppe Conte, le président italien a nommé Carlo Cottarelli président du Conseil. La crise politique n'est pas finie pour autant. La crise politique en Italie ne fait même que commencer. Elle va prendre de l'ampleur, notamment à la rentrée prochaine. L'Italie est redevenue l'homme malade de l'Europe et c'est toute l'Europe qui va tousser. En cause, deux partis anti-système qui ont gagné les élections législatives au printemps et qui ont des programmes économiques qui sont complètement contradictoires mais qui ont néanmoins accepté de travailler ensemble.



Ils ont accepté de constituer un gouvernement mais ils n'ont pas pu le faire comme ils le souhaitaient car le président refusait de nommer le ministre des Finances et de l'Économie. Il y a un deuxième président du Conseil qui vient d'être nommé mais les deux partis en question ne voteront pas pour lui. C'est donc un gouvernement de transition et il y aura des élections de nouveau à l'automne. Le plus vraisemblable est que les partis anti-système qui progresseront pour ces élections.

Pour la première fois, le président de la République est mis en cause. D'un point de vue juridique, il est largement protégé. Il y a actuellement en Italie un climat qui est absolument épouvantable. Les Italiens sont furieux contre leurs élites, contre la classe politique. En Italie, on cherche des boucs-émissaires à l'étranger c'est-à-dire à Bruxelles, à Berlin et à Paris. Il y aura forcément des répercussions sur la Grèce, l'Espagne, le Portugal. On a jamais vu depuis les années 30 des percées populistes survenir de telle manière en Europe.