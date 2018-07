et La rédaction numérique de RTL

La République En Marche s'apprête peut-être à triompher aux élections législatives. Ainsi, les électeurs français voteraient à 31% pour un candidat de La République En Marche, contre seulement 18% pour un candidat Les Républicains-UDI et 17% pour un candidat Front national, selon notre sondage Kantar Sofres-One Point paru ce mardi 30 mai. La France insoumise arriverait seulement en quatrième position devant l'alliance Parti socialiste-Parti radical de gauche.



À la lumière de cette enquête, Emmanuel Macron “peut espérer disposer d’une majorité absolue” à l’Assemblée nationale confirme Alain Duhamel, en ajoutant : “surtout que notre sondage confirme d’autres enquêtes”. “C’est l’amplification législative qui suit toujours la victoire présidentielle”, observe-t-il. Selon notre enquête, la majorité présidentielle devrait compter de 320 à 350 sièges, quand il n’en faut que 289 pour obtenir la majorité absolue.

L'inconnu Richard Ferrand

"Ça donne les moyens de gouverner et ceux de réformer", remarque Alain Duhamel, avant de nuancer le triomphe qui s’annonce pour La République En Marche : "les trop larges majorités absolues sont souvent turbulentes et sectaires". Si Les Républicains sont assurés d’avoir le principal groupe parlementaire d’opposition, "mais il y a le risque qu’il y ait des divisions, voir une scission entre modérés et moins modérés". La droite devrait par ailleurs perdre la moitié de ses sièges par rapport à 2012.

Enfin, pour plusieurs raisons, le Front national risque d’avoir peu de députés, peut-être deux fois moins que la France Insoumise. Les résultats de ces enquêtes restent suspendus à une grand "point d'interrogation", avec l’évolution de l’affaire Ferrand, qui pourrait faire perdre "un ou deux points" à REM, "soit la différence entre une majorité absolue et une majorité relative".