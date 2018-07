publié le 26/12/2016 à 15:17

Le ralliement de l'eurodéputé est un soutien de poids. Édouard Martin, l'ouvrier syndicaliste qui s'était fait connaître lors de la lutte pour sauver les hauts fourneaux d'ArcelorMittal à Florange (Moselle), réputé proche d'Arnaud Montebourg a finalement porté son choix sur Benoît Hamon. Dans une interview accordée au quotidien Libération, il explique les raisons de son patronage en vue de la primaire de la Belle Alliance Populaire.



"Son programme me touche", confie-t-il, expliquant que "ce n'est pas le vilain gaucho qui est contre tout". L'ancien syndicaliste, devenu eurodéputé socialiste fait valoir la vision du travail du candidat, qui "est un lieu d'émancipation et non pas un lieu de souffrance. Pour moi, l'ancien ouvrier qui a passé trente-cinq ans en usine, ce discours me parle". Édouard Martin explique son cheminement. Après avoir rencontré Benoît Hamon il y a plusieurs années lors d'un débat à Paris, il note sa vision de l'Europe, "plus sociale" que celle des autres.

Le point d'orgue a été le passage récent du candidat sur le plateau de France 2 pour L'Émission politique, où il l'a trouvé "excellent". Et même si le parlementaire européen admet avoir "beaucoup de sympathie et d'amitié pour Arnaud Montebourg" et qu'il n'hésitera pas à le soutenir en cas de duel au second tour entre Manuel Valls et l'ancien ministre de l'Économie, son choix se porte sur l'ancien ministre de l'Éducation nationale. "Je l'avais [Arnaud Montebourg] prévenu que mon choix se porterait sur un projet et pas sur un homme".