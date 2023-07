L'échec des "100 jours d'apaisement" voulus par Emmanuel Macron

Un début mois de juillet loin de l'apaisement voulu par Emmanuel Macron. En avril dernier, le chef de l'État s'était donné 100 jours pour relancer son quinquennat et tourner la page de la crise des retraites. Alors qu'un bilan est attendu le 14 juillet prochain, les plans du président sont déjà contrariés.



Juillet devait être le mois de la relance du quinquennat, après l'invention par Emmanuel Macron des 100 jours suivant la crise des retraites.100 jours pour apaiser, disait-il à l'époque, et relancer les grands chantiers au point mort. Mais les nuits d'émeutes mettent un nouveau coup d'arrêt aux ambitions de réformes. Ce mercredi 5 juillet, Emmanuel Macron devait présider un Grand conseil de planification écologique qui n'aura probablement pas lieu, selon l'Élysée.

De son côté, Elisabeth Borne devait faire un point sur plusieurs réformes avant le 15 juillet. Ce n'est plus certain, car depuis mardi 27 juin, les ministres consacrent leurs jours et leurs nuits aux violences urbaines, avec en prime, l'ordre de s'afficher sur le terrain pour mettre en scène la réponse de l'État.

Le gouvernement a même désormais un tout nouveau dossier sur le haut de la pile : une réflexion pour comprendre les causes profondes des émeutes à laquelle Emmanuel Macron doit s'atteler. Il recevra ce lundi 3 juillet la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet et le président Sénat, Gérard Larcher pour aborder cette question. En attendant la relance de son second quinquennat, le chef de l'État doit présider une réunion dans les prochains jours aux côtés d'Éric Dupond-Moretti, de Gérald Darmanin et de quatre autres ministres du gouvernement.





