"Johnny : un exemple pour la droite française, il continue à travailler même après sa mort"

Ce jeudi 23 février, Jean-Pierre Raffarin était l'invité d'Amandine Bégot et d'Yves Calvi. L'occasion pour cet ancien Premier ministre sous Jacques Chirac d'affirmer que la réforme des retraites "n'était pas suffisante" et qu'il fallait aller plus loin.

Une déclaration qui fait dire à Philippe Cavevière que Jean-Pierre Raffarin joue "avec le feu", le tout sur un air de Johnny Hallyday. Un Johnny érigé "en exemple par la droite française, car il continue de travailler même après sa mort, ce n'est pas une feignasse de gauchiste", lance l'humoriste.

"Quand on pense à Johnny, on pense à sa vie Rock'n Roll, mais lui, il ne prenait jamais sa voiture en état d'ébriété, il prenait sa Harley. Mais bon, l'avantage, c'est qu'il a jamais passé le portail", ajoute l'humoriste, en référence à l'affaire Pierre Palmade.



