Revivez l'interview de Jean-Michel Blanquer sur RTL

Annonces, conférences de presse, interviews... Le rythme de la première rentrée de Jean-Michel Blanquer est effréné. Il faut dire que l'action portée par le ministre de l'Éducation nationale est scrutée par Emmanuel Macron. Dans une interview fleuve, accordée à nos confrères du Point jeudi 31 août, le président de la République promet "une révolution de l'éducation" avec notamment la fin du tirage au sort pour entrer à l'université.



Lundi 4 septembre, plus de 12 millions de jeunes feront leur rentrée à l'école, au collège et au lycée. La patte Macron s'est déjà imposée. Les deux principaux changements concrets sont une forte réduction du nombre d'élèves (à une douzaine) dans les CP des quartiers très défavorisés (Réseaux d'éducation prioritaire +) et un retour à la semaine de quatre jours pour un tiers des écoles dans les communes où établissements scolaires et mairies qui le souhaitent.

Des évaluations diagnostiques ont aussi été annoncées au CP dès le mois de septembre et en 6e en novembre. Comment ces nouvelles mesures seront-elles mises en place et quelles réponses apporte-t-il à l'inquiétude des syndicats ?



8h35 - Les enseignants sont-ils bien formés ? "On peut mieux faire", répond le ministre de l'Éducation nationale.



8h33 - Deux ans après son Capes, une mère de famille s'inquiète de la situation de son fils alors qu'il ne sait toujours pas s'il est enseignant titulaire à quelques jours de la rentrée 2017. "Cela arrive, c'est très minoritaire", tempère Jean-Michel Blanquer. "Pour les professeurs qui débutent, il peut y avoir quelques exceptions c'est vrai".



8h28 - Interrogé par une directrice d'école en zone rurale, Jean-Michel Blanquer assure que le gouvernement va mener une "reconquête des écoles rurales". "Nous allons travailler à cela de manière offensive. Il n'y a pas un véritable statut du directeur d'école et nous devons faire évoluer les modes de fonctionnement de l'école primaire".



8h23 - Florence, 50 ans, enseignante en CP/CE1 évoque sa lassitude au micro de RTL et demande alors ce que prévoit de faire le ministère dans cette situation. "Je comprends mais surtout, ne partez pas au moment où les choses vont aller mieux. On a affiché une priorité avec l'école primaire et cela se traduira par bien d'autres choses", assure Jean-Michel Blanquer.



8h04 - C'est quoi un bon professeur en 2017 ? "C'est quelqu'un qui est passionné par sa matière, par ce qu'il ou elle à transmettre. Si parfois il y a des débats, des complications... C'est qu'on a perdu de vue ce qu'est l'école. Sa première mission, c'est transmettre des savoirs et des valeurs et le professeur est l'acteur de cela".

7h56 - Parmi les débats de société très récurrents, l'utilisation du numérique alors que de plus en plus de très jeunes enfants utilisent smartphones et tablettes par exemple. "On a des professeurs, qui constatent des problèmes de concentration. Il faut une sensibilisation de toute la société française et de 0 à 6 ans, cela est très important".



7h55 - Les syndicats sont-ils anesthésiés alors que de nombreux changements sont prévues lors de cette rentrée 2017 ? "Beaucoup de choses que j'ai pu faire relève d'un grand pragmatisme. Et les syndicats peuvent aussi être favorables à des choses que j'ai pu faire".



7h51 - Jean-Michel Blanquer annonce que 4.000 postes ont été créés pour cette rentrée. "Parmi ces 4.000 enseignants, environ 2.500 ont été créés pour cette mesure de dédoublement". Et si le ministère a pioché dans les enseignants remplaçants, le ministre assure que leur nombre n'ont pas diminué.



7h48 - La confiance, idée directrice de cette rentrée ? "En France, nous sommes trop dans une société de défiance. Le cap est donc extrêmement simple, il faut une école primaire qui doit permettre d'apprendre à lire, compter, écrire... Le dédoublement des classes de CP, c'est une avancée extraordinaire", assure Jean-Michel Blanquer. "Je ne veux jamais mettre les problèmes sous le tapis et il est important de regarder les problèmes à la racine", insiste-t-il.



7h45 - Le manque de place à l'université et les problèmes liés à Admission Post-Bac sont les premiers thèmes abordés alors que 6.000 étudiants sont encore en quête d'un avenir universitaire. "La ministre de l'Enseignement supérieur lance des concertations, on ne peut pas rentrer dans les détails. Mais il faudra mieux orienter. On doit en finir avec le tirage au sort qui est la négation de la République (...) Cela bouge, ce sont des mesures d'urgence et on est en train d'apporter un remède. Nous avons fait les pompiers et maintenant nous faisons les architectes".



