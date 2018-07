Jean-Marie et Marine Le Pen à Fréjus en 2014

et AFP

publié le 01/07/2018 à 10:58

En dépit des différends politiques, Jean-Marie Le Pen a réuni samedi toute sa famille, y compris ses filles Marie-Caroline, qu'il n'a pas revu depuis 20 ans, et Marine, à qui il a légué le Front national (FN), à sa soirée d'anniversaire dans la demeure de Montretout, à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine).



Il avait d'abord réuni ses filles à son domicile de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) le temps d'une photo publiée par Paris Match où on voit les trois filles assises près de leur père, avant que chacun se rende à la soirée organisée pour ses 90 ans. Sa petite-fille et ancienne députée FN Marion Maréchal, qui a abandonné le nom Le Pen, était également présente à cette fête, ainsi que le mari de Marie-Caroline, Philippe Olivier, conseiller de Marine Le Pen.

Le cofondateur du FN a eu 90 ans le 20 juin alors qu'il était encore à l'hôpital. Quelques jours plus tard il a invité près de 400 personnes dans la maison familiale qui lui sert de bureau. "Tout le monde est très heureux", a déclaré son conseiller Lorrain de Saint Affrique.

Jean-Marie Le Pen, la photo de la réconciliation avec ses filles https://t.co/fAz6ger6uz pic.twitter.com/62PiIK7vuJ — Paris Match (@ParisMatch) 30 juin 2018

Réconciliation avec ses filles, Marie-Caroline et Marine

Le chef du "clan" Le Pen, marié à Pierrette en 1960 puis à Jany en 1991, s'était brouillé politiquement avec deux de ses filles, l'aînée Marie-Caroline, qui a rejoint quelques années le dissident Bruno Mégret après 1998, et la benjamine Marine, qui a pris les rênes du FN en 2011 mais a dû en exclure son père en 2015 pour ses propos polémiques, qui contredisaient sa stratégie de "dédiabolisation" du parti.



Au sujet de Marie-Caroline, qui est revenu au FN dans les années 2000, Jean-Marie Le Pen disait samedi qu'il ne "désespérait pas de la revoir". En juillet 2014, il déclarait pourtant que la page était définitivement tournée avec son aînée, affirmant qu'elle l'avait quitté par intérêt politique. La famille s'est donc apparemment réconciliée autour du patriarche. Mais Jean-Marie Le Pen a cependant souligné qu'il "n'y avait pas que (sa) famille à cette soirée, mais aussi (ses) amis". "C'est une réunion de nature affectueuse, amicale ou cordiale selon la chaleur des relations qu'on a eues avec chacun".