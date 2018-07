publié le 27/11/2017 à 20:01

Ce week-end avait lieu la Convention nationale des Insoumis, à Clermont-Ferrand. Jean-Luc Mélenchon s'y est présenté comme "l'autorité morale" de la formation politique, comme un passeur. "Cela signifie qu'il veut être différent des autres leaders politiques, et bien sûr meilleur", estime Alain Duhamel.



"Les autres leaders politiques sont à la tête de partis classiques, avec des appareils, des bureaucrates, des militants, des moyens matériels et financiers (...) Lui (Jean-Luc Mélenchon) au contraire, veut être le prophète, la voix, le symbole. Au fond, pour lui, il se représente ses rivaux comme des Ponce Pilate, entourés de soldats romains et prenant des décisions cruelles. Alors que lui, c'est Moïse en haut de la montagne, avec les Tables de la Loi dans la main, une grande barbe et montrant à son peuple vers où se diriger", image l'éditorialiste.

"C'est évidemment plus valorisant comme répartition des rôles. Ça n'est pas maladroit. On lui reprochait une personnalisation excessive du pouvoir. Eh bien, il y a toujours la personnalisation, mais il n'y a plus le pouvoir", souligne Alain Duhamel.