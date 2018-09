et Loïc Farge

publié le 10/09/2018 à 07:53

C'était le match du week-end : la rencontre Mélenchon-Macron vendredi 7 septembre au soir sur le Vieux-Port de Marseille. Un hasard ? Vous rigolez ! Ils se sont très "opportunément" rencontrés. Ce n'était pas du tout improvisé.



Alors ça ne veut pas dire que c'était prévu depuis quinze jours, ni même la veille. Mais les deux hommes se sont arrangés pour se croiser. Le Président était en train de déambuler sur le Vieux-Port ; Jean-Luc Mélenchon dînait non loin de là.

Disons que Jean-Luc Mélenchon s'est organisé pour se trouver sur le parcours d'Emmanuel Macron ; et que le Président n'y a pas vu d'inconvénient. Ou plutôt, si l’on traduit : Jean-Luc Mélenchon voulait sa photo d'opposant numéro 1.

Et Emmanuel Macron trouvait très utile d'aller se confronter au leader de la France insoumise, pour voir si Mélenchon allait répéter ce qu'il avait dit l'après-midi - à savoir "Macron est le plus grand xénophobe que l'on n'ait". Donc vous voyez, chacun avait un intérêt à cette rencontre qui n'avait donc rien du pur hasard

Mélenchon, l'Insoumis qui se défile

Pour Emmanuel Macron, c'est l'occasion de poursuivre le match de la campagne qui le sert. Il s'est choisi son adversaire, et il écarte de fait les autres opposants. D'ailleurs il ne se serait pas avancé vers Marine le Pen, Laurent Wauquiez et encore moins Benoît Hamon.



Non, la mauvaise opération est pour Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas à l'aise. Parce que quelques heures avant cette rencontre de courtoisie, il est dans l'anathème. À la tribune, il est en frontal, le poing levé.



Sur le bitume, il dément ses propos, le regard adouci. Devant ses troupes, il prône la rupture. Devant le Président, il est comme un petit garçon poli. C'est un peu la rodomontade qui se dégonfle, l'Insoumis qui se défile.

Qui est le vrai Mélenchon ?

Alors bien sûr, il y a Mélenchon, le républicain, respectueux de l'ordre républicain, l'ancien ministre, l'ancien sénateur, qui connait les règles du pouvoir par cœur. Mais il y a aussi le Mélenchon "flatté" qui ne peut pas s’en empêcher, qui aime exister.



Qui est le vrai Mélenchon ? Celui qui, à Marseille, n'est pas l'ennemi du Président ? Ou l'indigné qui vante le "dégagisme" ? C'est sans doute une question que les électeurs vont se poser aux européennes.