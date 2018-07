Jean-Luc Mélenchon ne dira pas pour qui il votera au second tour

publié le 26/04/2017 à 12:31

Jean-Luc Mélenchon ne dira pas s'il votera pour Emmanuel Macron, Marine Le Pen, blanc ou nul pour le seconde tour de l'élection présidentielle. La France insoumise est pourtant appelée à se prononcer sur son choix et la consigne de vote du collectif. Un choix qui sera rendu public, a garanti Jean-Luc Mélenchon au soir de l'annonce des résultats du premier tour. "Je suis triste pour ses électeurs. Je pense qu'ils valent beaucoup mieux que ce qu'il leur a dit dimanche soir", avait déclaré Emmanuel Macron, précisant que Jean-Luc Mélenchon "n'avait pas hésité il y a 15 ans à appeler à faire rempart au FN".





Voter pour Emmanuel Macron, ce n'est pas un "chèque en blanc" a assuré de son côté Pierre Laurent, secrétaire général du Parti communiste qui avait soutenu Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, inquiet du "danger réel" que le FN l'emporte. "L'accession de Marine Le Pen à l'Elysée qui est un danger réel, il faut cesser de le banaliser (...) D'un autre côté comptez sur nous, nous nous battrons contre les politique libérales d'Emmanuel Macron, ce n'est pas un chèque en blanc", a-t-il déclaré sur RMC, affirmant comprendre "l'hostilité" des électeurs de Jean-Luc Mélenchon au programme du candidat d'"En marche !"

Même son de cloche chez les socialistes. "Quand on est de gauche, on ne biaise pas, on est immédiatement dans le combat contre le Front national", a affirmé le premier secrétaire du parti, Jean-Christophe Cambadélis. L'ancienne candidate socialiste à la présidentielle Ségolène Royal a dit regretter "profondément" l'attitude du candidat de la France insoumise qui a décidé de ne pas donner de consigne de vote avant d'avoir consulté ses soutiens. "Je lui lance cet appel pour qu'il retrouve les accents qu'il avait eus en 2002, très efficaces, lorsqu'il a appelé à ce que le score de l'extrême droite soit le plus bas possible", a-t-elle déclaré.

"Dans notre mouvement, il y a plusieurs opinions"

Du côté de la France insoumise, la consigne de vote n'est pas claire et jamais l'appel à voter pour Emmanuel Macron n'est prononcé. Le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, Alexis Corbière, a appelé mercredi 26 avril les électeurs de La France insoumise à ne pas apporter "une voix" au Front national, laissant simplement entendre que lui-même voterait pour Emmanuel Macron le 7 mai. "Je profite de votre émission pour dire : 'Pas une voix pour le Front national'. Ça n'est même pas dans la proposition de consultation que nous faisons, car il est clair que pour nous le Front national est un danger pour le monde du travail, parce qu'il ment au salarié (...) et que chaque fois qu'il y a eu des mobilisations pour les droits sociaux, l'extrême droite, elle était là contre nous", a déclaré Alexis Corbière sur LCI. "Dans notre mouvement, il y aura plusieurs opinions", qui seront publiées le 2 mai, a-t-il ajouté, mais il faut "faire la différence entre un choix intime et un choix politique".