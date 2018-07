Jean-Luc Mélenchon est-il un gourou malgré lui ?

publié le 26/04/2018 à 07:58

Jean-Luc Mélenchon, le tribun. L'ancien candidat à l'élection présidentielle de 2017 est souvent décrit à travers ses talents d'orateur. Dans le livre Mélenchon, à la conquête du peuple, les journalistes de Libération et de Mediapart Lilian Alemagne et Stéphane Alliès retracent la vie et le parcours politique du fondateur de la France insoumise.



De "Mémé" à Mélenchon, l'ouvrage revient sur ses "vingt années au Sénat, son mandat de ministre auprès de Lionel Jospin, son tremplin politique en 2005 avec la victoire du 'non' à la Constitution européenne, la naissance du Front de gauche et les relations complexes avec les communistes", sans oublier les deux campagnes présidentielles de 2012 et 2017.

Jean-Luc Mélenchon s'inscrit dans la complète et totale opposition à Emmanuel Macron. De La République En Marche à l'action du gouvernement, l'élu ne laisse rien passer. Sur le président de la République et ses allures de chef jupitérien, là encore le leader de la France insoumise ne l'épargne pas : "Ce n'est pas bon le culte de la personnalité", dénonçait-il au micro de RTL, en juin 2017. Et si Jean-Luc Mélenchon et en particulier son mouvement politique souffrait de cette même critique ?

"Ce n'est pas bon un tel culte de la personnalité", Jean-Luc Mélenchon à propos d'Emmanuel Macron... #RTLMatin pic.twitter.com/GV694htbr7 — Elizabeth Martichoux (@EliMartichoux) 13 juin 2017

Sa première défaite et sa première reconquête

Dans Mélenchon, à la conquête du peuple, on découvre que la première révolution de l'homme politique date de 1968 avec les premières élections du délégué de classe. Il connaîtra ainsi "sa première défaite", comme le racontent les journalistes. "C'est toujours vivant en moi !", raconte le principal concerné. Ne digérant pas ce revers électoral, il va décider de faire annuler l'élection au second semestre, à l'aide d'une pétition. De nouvelles élections seront établies et avec sa première victoire; "J'ai mobilisé jusqu'au sixièmes, si bien que je suis devenu une légende vivante : sept ans après les mecs entendaient encore parler de moi !", se souvient-il.



En mai 68, Jean-Luc Mélenchon se révèle : "À la face et dans les cités U, il s'impose comme un redoutable contradicteur et un remarquable orateur. C'est aussi un recruteur très efficace. 'C'était le premier vendeur des cartes de l'Unef sur la fac', raconte un de ses amis".

La France insoumise au-dessus de Mélenchon ?

Au fil des années, l'homme politique va peaufiner sa ligne politique. Avec la France insoumise, il se dit "fier d'avoir formé plusieurs centaines de personnes au combat intellectuel et pratique. C'est ma plus grande réussite dans la vie. J'ai sorti notre courant du néant : sept millions de voix, un groupe parlementaire... Je n'ai plus qu'à fortifier la construction du mouvement. il y a des chefs partout. la jeune génération est là : c'est fini, j'ai fait mon travail".



Même si de nouveaux noms ont émergé comme Adrien Quatennens, Ugo Bernalicis ou encore Danièle Obono, l'opposition qu'ils souhaitent incarner peine à exister en dehors du leader de la France insoumise. Mais pas question de désigner un "héritier" pour son mouvement politique. "Je leur ai dit à tous : 'Maintenant, fais-toi aimer, montre que tu es bon et que tu assures'. Quel que soit celui ou celle qui assumera la suite, il sera la suite. Il sera autre chose, mais il sera la suite", aurait dit le député à ses troupes.

Depuis que nous avons 17 députés, le mythe selon lequel je suis un homme seul redevient un mythe Jean-Luc Mélenchon Partager la citation





Cependant Lilian Alemagna et Stéphane Alliès soulignent dans leur livre la "routinisation d'un mouvement ayant une stratégie politique", en reprenant ce concept auprès du chercheur Fabien Escolona.

Un système d'auto-gestion ?

Ainsi, il ne peut "passer que par le 'leader d'origine' qui doit avaliser 'certaines procédures permettant de déléguer son autorité et de réguler l'expression des désaccords internes masqués le temps de la campagne électorale'. Or pour l'heure, la France insoumise entend rester faiblement structurée et comme Mélenchon l'a souligné à Marseille, lors de l'université de son mouvement en août 2017 : 'Le problème du leadership est réglé. Depuis que nous avons dix-sept députés, le mythe selon lequel je suis un homme seul redevient un mythe'".



À défaut d'avoir un successeur, Jean-Luc Mélenchon mise sur "l'auto-gestion". "Le mouvement est d'une verticalité redoutable, dirigé depuis Paris par des proches de Mélenchon autodésignés. Les groupes d'appui ne doivent pas dépasser les douze personnes, un moyen de 'favoriser l'auto-organisation', selon la version officielle, mais aussi d'atomiser le mouvement et d'éviter la constitution de 'baronnies' en son sein... donc les prises d'indépendance", est-il expliqué dans le livre.