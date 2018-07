Jean-Luc Mélenchon "satisfait" par la victoire de Benoît Hamon

publié le 30/01/2017 à 11:39

"Valls valse"... La phrase est facile mais résume bien l'humeur de Jean-Luc Mélenchon après l'annonce des résultats du second tour de la primaire de la gauche. L'ancien Premier ministre a concédé sa défaite, Benoît Hamon exulte. Et le meneur de front du mouvement "la France insoumise" se dit satisfait. Satisfait car selon lui, la primaire organisée par la Belle Alliance Populaire a permis de "faire voter massivement contre le Premier ministre qui a été l'inspirateur du quinquennat", écrit-il dans un post de blog le 29 janvier. Un signe indéniable qu'une volonté "s'exprime à travers elle". Et cette volonté a un nom : le "dégagisme", le "qu'ils s'en aillent tous", bref l'insoumission.



Selon Jean-Luc Mélenchon, "la rage et le dégoût qui labourent la profondeur de la société" sont le signe d'un "grand remuement" de la société expliquant la tendance "dégagiste" de la primaire de la gauche. Et le candidat à l'élection présidentielle de rendre hommage à la victoire de l'ancien ministre de l'Éducation. "Que l’instrument au PS en ait été Benoît Hamon qui a chanté des paroles si proches des nôtres est une source de satisfaction supplémentaire", écrit l'Insoumis.

Jean-Luc Mélenchon excluait encore tout récemment un ralliement à Benoît Hamon dans le cas de sa victoire, critiquant la gauche de gouvernement, présent et passé, et l'ensemble du Parti socialiste. "Pour moi, sixième République, planification écologique, indépendance de la France, couvrent désormais un champ plus large que celui qu’ils occupaient lorsque nous étions seuls à les prononcer", reconnaît-il tout de même avec la victoire du socialiste.



Une victoire pour renforcer les Insoumis

Si ces mots nouveaux ne traduisent pas un changement de cap total, ils expriment toutefois une certaine idée d'ouverture de la part du candidat de la France insoumise. Et une certaine main tendue. "Que pour désigner son candidat le PS ait préféré nos mots à ceux de son propre gouvernement est un fait qui donnera ses fruits le moment venu", poursuit Jean-Luc Mélenchon. L'homme politique semble vouloir effacer les confrontations directes, pour un temps du moins, au profit d'une candidature Hamon à la présidentielle qui renforce le discours de la France insoumise, un discours désormais "adossé à une vague dans notre pays".