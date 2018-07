publié le 28/02/2018 à 19:23

Jean-Luc Mélenchon a créé la Fédération des grands imprécateurs, aussitôt rejoints par Laurent Wauquiez et Marine Le Pen, enchantés par l'initiative. Fédération informelle qui déclare la guerre aux médias complotistes, brutaux, obsédés par la volonté de salir, condamnés par ce jugement mélenchoniste définitif : la haine des médias et de ceux qui les animent est juste et saine.



Cet appel à la haine est justifié, selon Mélenchon, par la publication dans la presse des propos tenus par Laurent Waquiez devant des étudiants, à Lyon.

Ces propos n'étaient pas destinés à être publiés, mais quand le chef d'un grand parti politique cogne à corps perdu le grand public à le droit d'en être informé. Et Laurent Wauquiez accusait Emmanuel Macron d'avoir organisé la démolition de François Fillon.

Il reprochait à ceux qui l'entourent dans la direction des Républicains d'être des "lâches", parce qu'ils n'osaient pas mettre en cause Gérald Darmanin. Il condamnait celui-ci avant même qu'il ne soit jugé. Il traitait Alain Juppé d'incapable qui "crame la caisse", de sa ville. Enfin il accusait Nicolas Sarkozy d'avoir espionné ses ministres.



Donc selon Mélenchon, il aurait fallu ne pas en informer le grand public alors que Laurent Wauquiez lui-même avait affirmé aux étudiants que cette fois, il disait "la vérité". N'en déplaise à Jean-Luc Mélenchon, la vraie conspiration eue été de se taire.