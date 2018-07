publié le 27/02/2017 à 20:34

Après la publication de notre sondage donnant Marine Le Pen et Emmanuel Macron qualifiés pour le second tour, "on se dirige vers un duel", pressent Alain Duhamel. "Il y a deux dynamiques qui visiblement existent et se développent. Il y a une dynamique Marine Le Pen, incontestable : elle est en tête au premier tour, son score ne cesse de s’améliorer au second tour, elle a un électorat extrêmement solide autour d’elle", analyse-t-il, "elle a réussi la métamorphose entre l'extrémisme et le populisme".



Mais l’éditorialiste de RTL souligne également que l’hypothèse d’une victoire d’Emmanuelle Macron est train de gagner en épaisseur. "Il y a une autre dynamique tout aussi vigoureuse, qui est celle d’Emmanuel Macron, qui gagne le plus de points cette semaine, qui est à 25, à deux points de Marine Le Pen et à 5 points de François Fillon", remarque-t-il, "ce qui est plus important, on voit que son électorat est en train de se solidifier à son tour".

Pour Alain Duhamel, François Fillon est "lâché, mais pas définitivement". En revanche, il est persuadé que la perspective d’une union à gauche désormais "caduque", en grande partie à cause de Jean-Luc Mélenchon, qui a baladé son rival socialiste : "Pendant plusieurs semaines, Mélenchon a taquiné le goujon. Il tenait la canne, et Hamon jouait le rôle du goujon".