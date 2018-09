publié le 17/09/2018 à 07:57

Cela se passe samedi 15 septembre à l'Élysée, lors des Journées du Patrimoine. Voilà un jeune chômeur qui a une formation en horticulture, qui interpelle le chef de l'État pour lui dire qu'il ne trouve pas de travail d'horticulteur. Et voilà Emmanuel Macron qui lui répond : "Si vous êtes prêt et motivé, il y a du travail dans les cafés, les restaurants, l'hôtellerie, le bâtiment. Il faut y aller maintenant. Je traverse la rue, je vous en trouve. Ne perdez pas de temps à m'écrire".



Sur la forme, c'est brutal. Franchement on s'est moqué de Nicolas Sarkozy qui pratiquait le raccourci. Mais là, Emmanuel Macron fait encore plus fort : champion du raccourci et de la brutalité.

Trois jours après la présentation du plan pauvreté, où le Président expliquait avec beaucoup d'empathie qu'on n'était pas chômeur pour son bon plaisir, il fait la leçon à ce jeune en mode "va te chercher un autre boulot !". Il aurait pu ajouter "Et tu te paieras un costume !". Vous vous souvenez, c'est ce qu'il avait dit à un militant qui s'opposait à la loi travail : "La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler".

Alors c'est sa manière de s'exprimer, mais c'est inacceptable sur la forme. Sur le fond, Emmanuel Macron n'a pas vraiment tort. Il y a une inadéquation de la formation au marché du travail.



On estime qu'il y a environ 300.000 emplois non pourvus (donc des emplois qui ne trouvent pas preneurs). C'est le cas dans le bâtiment et la construction, dans l’hôtellerie-restauration, mais aussi dans le secteur du transport et de l'industrie. On ne trouve pas, par exemple, de couvreur, de forgeron, de chaudronnier, de carrossier automobile, de plombier, de boucher...



Mais vous savez, il y a aussi des dizaines de milliers de jeunes qui veulent être prof de gym, de sport. Il n'y en a pas ! Et si dans l’hôtellerie-restauration il y a des postes, la difficulté c'est que la rémunération est plutôt faible, avec des horaires décalés, et qui demandent d'être mobile, d'avoir des moyens de locomotion pour rentrer chez soi à 2 heures du matin. Sans compter que cela ne s'improvise pas de travailler dans l'hôtellerie-restauration.