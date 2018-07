publié le 30/06/2018 à 09:27

"Vous imaginez un joueur qui tous les matins critique la totalité des membres de l'équipe plus l'entraîneur ?" Laurent Wauquiez, invité sur RTL samedi 30 juin, n'a pas manqué de faire allusion au football pour justifier son choix d'évincer Viriginie Calmels des instances du parti de droite.



"Il faut un capitaine, un cap, et dans la vie je n'aime pas les gens qui ont un pied dehors et un pied dedans". Le message a le mérite d'être clair après un renvoi qui avait fait grand bruit le mois dernier dans le monde politique et surtout à droite. "Il faut que l'on retrouve un sens collectif", confie le patron des Républicains. "Je n'aime pas la division", a-t-il martelé.



Viriginie Calmels avait été limogée après des critiques formulées dans un entretien donné au Parisien le 17 juin dernier. L'ancien ministre Jean Leonetti avait rapidement été nommé pour la remplacer en tant que numéro 2 du parti.