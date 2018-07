publié le 28/01/2018 à 14:59

L'institution judiciaire n'est-elle pas ridiculisée par Jawad Bendaoud ? Lors des auditions durant lesquelles il a pris la parole pendant son procès, celui qui avait hébergé certains terroristes du 13 novembre, déjà condamné plus de dix fois en dix ans, se moque ouvertement de la justice. Pour Nicole Belloubet, invitée du Grand Jury de RTL, LCI et Le Figaro ce dimanche 28 janvier, le comportement du "logeur de Daesh" est "inqualifiable" mais la réponse judiciaire sera "ferme et incontournable".



"L'institution judiciaire fera son travail, assure la ministre de la Justice. La sanction qui sera prononcée le sera, quels qu'aient été les propos du logeur en question", poursuit-elle. Pour elle, Jawad Bendaoud fait l'objet d'un suivi suffisant. "Ce monsieur est en détention, à l'isolement, dans une situation de prise en charge totale et isolée. La réponse judiciaire est là, elle est ferme et incontournable. Son attitude, qui est inqualifiable, lors du procès, n'a aucune conséquence sur la sanction qui lui est appliquée, affirme la ministre. Il est jugé sur ce procès-là comme il l'a été pour d'autres, et les sanctions s'appliquent."

Le "logeur de Daesh" a été entendu aux deuxième et troisième jours du procès pour lequel il comparaît, suspecté de "recel de malfaiteurs terroristes". Devenu la risée de la France entière au lendemain des attentats du 13 novembre, Jawad Bendaoud a enchaîné les phrases délirantes et les moqueries à l'égard des avocats.