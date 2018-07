Jacques Chirac, président le plus populaire de la Ve République

publié le 29/11/2017 à 23:33

C'est un homme qui a failli. Il a failli être marin. Il a failli être bouddhiste. Il a même failli ne pas être Jacques, si sa sœur aînée avait vécu, car Jacqueline est morte en bas âge. Quelques années plus tard, il y eut Jacques. Il porte son prénom, le chagrin de sa mère et les espoirs de son père. Elle le couve, elle lui passe tout. Lui, du haut de ses deux mètres, le mène à la baguette. Jacques Chirac est à la fois cet enfant gâté qui n'en fait qu'à sa tête, et ce garçon obéissant qui rentre dans le rang, mais cultive l'art de la fugue.



À 17 ans, le bac en poche, il prend le large, apprenti marin sur un vraquier. C'est décidé, il sera capitaine au long cours. Le retour sur terre est brutal : le paternel met son veto. Jacques Chirac fera Sciences Po et l'Ena. Mais il gardera sa passion pour les lointains voyages et les civilisations premières, avec ses livres d'art qu'il lit en douce à l'assemblée et ses fiches qu'il trimbale partout, comme un petit musée secret.

Les femmes de Jacques Chirac

Jacques Chirac a aussi failli se marier avec une Américaine, Florence, une jolie brune de Caroline du Sud. Ils sont fiancés, mais il est promis à Bernadette Chodron de Courcel. Là encore, il se plie au diktat familial. Les coups de canif seront nombreux. Jacques Chirac a sa garçonnière parisienne, un minibus aux vitres teintées pour ses déplacements.

Il y a des régulières, des coups de cœur et quelques noms célèbres, dont Claudia Cardinale, qui dit-on, partageait sans doute son lit la nuit de la mort de Diana, alors que tout l'Élysée tentait de le joindre. Une seule fois, il a failli divorcer, fou amoureux de la journaliste du Figaro Jacqueline Chabridon. Mais on ne divorce pas quand on vise l'Élysée. Alors il renonce, encore une fois.



Sa fille Laurence, sa mauvaise conscience

Il a deux filles avec Bernadette Chirac : Claude et Laurence. Cette dernière est le drame de sa vie. Rongée depuis l'âge de 15 ans par l'anorexie, elle devient la mauvaise conscience de Jacques Chirac. Il la cache et s'impose de déjeuner tous les jours avec elle. Mais il est toujours de passage, papa courant d'air. Elle dépérit, tente plusieurs fois de se suicider. Elle est morte l'an dernier.



"Peut-être aurais-je dû faire plus", dit-il. Encore un regret, le plus grand peut-être. "Il ne s'est pas beaucoup aimé", dit son ami Jean-Louis Debré. Parfois peut-être, dans ses échappées belles... Cet homme a vécu caché, pas forcément heureux. Il a failli être lui, il a été Président.