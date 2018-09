publié le 18/09/2018 à 09:10

Si la rentrée politique de Laurent Wauquiez s'est avérée compliquée, il peut au moins compter sur l'un de ses fidèles : Guillaume Peltier, deuxième vice-président des Républicains.



Invité sur RTL à réagir à un sondage plaçant son président en 7e position des personnalités qui incarnent le mieux la droite (derrière Nicolas Sarkozy, Alain Juppé ou encore Valérie Pécresse), Guillaume Peltier a assuré faire "une confiance totale à Laurent Wauquiez", affirmant que c'est "une affaire de temps long, qu'il faut aborder avec beaucoup de persévérance et d'humilité".

"Je ne suis pas sûr que Macron en 2013, Hollande en 2008 ou Sarkozy en 2003 furent parmi les plus populaires et attendus", a-t-il estimé. "La construction politique, la connaissance profonde d'un responsable politique ça met du temps", a-t-il poursuivi.

Le député du Loir-et-Cher n'a pas hésité à défendre le bilan de son président. "Avec Laurent Wauquiez on a franchi des montagnes depuis un an. On a un chef solide, un réseau parlementaire solide, un réseau d'élus enracinés et on doit après avoir été audibles redevenir crédibles", conclut le deuxième vice-président des Républicains.