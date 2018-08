et Clarisse Martin

publié le 28/08/2018 à 09:07

Ce sont des propos qui font couler beaucoup d'encre depuis qu'ils ont été prononcés. Dans l'avion qui le ramenait d'Irlande dimanche, le pape François, jusque-là réputé plus progressiste que ses successeurs, a répondu à un journaliste demandant au souverain pontife quels seraient les conseils qu'il prodiguerait aux parents d'un enfant qui manifesterait son homosexualité dès l'enfance.



Le pape, qui par le passé avait déclaré "si une personne est gay, qui suis-je pour la juger ?" a répondu par des propos beaucoup moins progressistes. "Quand cela se manifeste dès l'enfance, il y a beaucoup de choses à faire par la psychiatrie, pour voir comment sont les choses. C'est autre chose quand cela se manifeste après vingt ans."

Des paroles que d'aucuns ont interprétées comme homophobes, jugeant que le pape assimilait par là une orientation sexuelle à une maladie. Invité de RTL ce mardi, le chef de file des Républicains, Laurent Wauquiez, a été amené à réagir à cette sortie. Catholique revendiqué, le patron de la droite a répondu qu'il "était important que le Vatican corrige tout de suite les propos du pape". Le Saint-Siège a en effet tenté de rectifier le tir en expliquant que le pape voulait parler de psychologie et non de psychiatrie et de maladie mentale.

Interrogé sur la réponse qu'il aurait formulé à la place du pape, Laurent Wauquiez a déclaré qu'il "leur (les parents) dirait qu'il faut comprendre, (...) qu'il ne faut pas exclure, qu'il faut échanger, discuter".