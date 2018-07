Hollande exhorte ceux qui refusent Le Pen à "prendre le bulletin Macron"

publié le 29/04/2017 à 17:30

François Hollande vent debout contre le Front national. Ce samedi 29 avril à Bruxelles, à l'issue d'un sommet européen consacré au Brexit, le président sortant a appelé tous ceux "qui ne veulent pas de Madame Le Pen à prendre le bulletin Macron" lors du second tour de la présidentielle, qui se tiendra dimanche 7 mai. "Cela ne devrait pas être un sujet de discussion pour les forces républicaines. Le 7 mai, on prend le bulletin Macron et on considère que c'est le bulletin qui empêche l'extrême droite", a-t-il exhorté, à huit jours du second tour.



Le chef de l'État s'est aussi dit "convaincu qu'Emmanuel Macron sera un bon partenaire pour l'Allemagne parce qu'il défendra les intérêts" à la fois de la France et de l'Europe. Dans le même temps, il a mis en garde contre "le risque majeur" de la présence de l'extrême-droite à l'Élysée et accusé le Front national de Marine Le Pen de "masquer son projet" de sortie de l'UE. "Il faut écarter un risque majeur qui serait la présence de l'extrême droite à la présidence de la République" française, a expliqué François Hollande à l'issue d'un sommet européen consacré au Brexit, en reprochant au parti de Mme Le Pen de "masquer son projet de sortir" de la zone euro et de l'Union européenne.