publié le 26/04/2016 à 08:00

C'est un soutien sans faille. Stéphane Le Foll lance sa "contre-offensive" de François Hollande pour rassembler la gauche avant l'élection présidentielle de 2017. Le porte-parole du gouvernement souhaite ainsi mettre fin au "Hollande bashing". Afin d'y parvenir, le gouvernement apparaît mobilisé et uni pour la cause. 25 ministres ont répondu présents au premier rassemblement, à Paris. Parmi eux, se trouvent Ségolène Royal, Emmanuelle Cosse, Jean-Vincent Placé, mais aussi Najat Vallaud-Belkacem et Marisol Touraine.



"Le moment est venu de nous réveiller, a expliqué Stéphane Le Foll, lors du Grand Jury RTL/ Le Figaro/ LCI du dimanche 24 avril. 'Hé oh la gauche !' s'adresse "aux électeurs qui ne sont pas allés voter à plusieurs reprises". "Entre la gauche et la droite il y a de vraies différences et à un moment donné, quand on a fait des choses, aussi incomplètes soient-elles, il faut expliquer, il faut se battre", a renchéri Emmanuelle Cosse.



Une amitié qui remonte à 1994

Ce mouvement est mené par le ministre de l'Agriculture et ce n'est pas un hasard si c'est lui qui s’attelle à la reconquête de François Hollande dans le cœur des Français. Stéphane Le Foll est présent depuis le début. Il rencontre le futur président en 1994 et sympathise rapidement avec lui. Stratégie électorale, politique mais aussi football seront leurs sujets de conversation. De 1997 à 2008, il occupe le poste de directeur de cabinet de François Hollande. "À Solferino, c'était le maître du palais", raconte un dirigeant socialiste au Journal du Dimanche.

Ensuite, il restera dans tous les gouvernements de François Hollande Le président de la République confie dans un entretien au journal, que "c'est le fidèle des fidèles. Le loyal des loyaux. Un des plus proches, celui qui m'a accompagné pendant toutes ces années pour m'amener là où je suis. Il a son caractère et ses aspérités. Je suis content qu'il soit un bon ministre". Stéphane Le Foll a résisté à tous les remaniements avec les deux gouvernements de Jean-Marc Ayrault et les deux de Manuel Valls. Et cette longévité au sein du quinquennat, il la doit au fait qu'"il sait plus que tout autre comment fonctionne le chef de l'État", expliquait Valérie Fourneyron, à Libération.

Un atout en campagne

C'est en octobre 2009 que le soldat Le Foll montre toute sa dévotion à François Hollande. À ce moment, le candidat vient de lancer sa campagne à Lorient "avec son club des 3%, surnom dû aux piètres sondages", se souvient le journal. Alors que la salle de Périgueux se remplie difficilement, le ministre "arrive du Mans au volant d'une camionnette, 600 kilomètres pour acheminer un précieux trésor : six militants".



Une fois par mois, il "ouvre le dîner des hollandais au ministère de la Défense, présidé par Jean-Yves Le Drian", rappelle le Journal du Dimanche. Il ne fait plus aucun doute que Stéphane Le Foll appartient à la garde rapprochée de François Hollande."Le Foll, c'est un complice. C'est sans doute le plus proche de François Hollande", résumait le député PS du Nord Bernard Roman, lors du remaniement.