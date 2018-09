Hamon tacle le patron de Carrefour qui "gagne 300 fois plus qu'une caissière"

et Thibaut Deleaz

"Je lui fais l'invitation ici." Benoît Hamon a interpellé à plusieurs reprises le patron de Carrefour, Alexandre Bompard, et l'a invité à venir s'expliquer sur les écarts salariaux dans son entreprise, lors du Grand Jury RTL, Le Figaro et LCI dimanche 9 septembre.



Interrogé sur l'amendement déposé par un député REM, qui propose d'obliger les entreprises à publier leurs écarts de salaires, le chef de file du mouvement Génération.s a soutenu l'idée, mais a invité à faire plus.

"Est-il normal qu'une caissière gagne 300 fois moins que le patron de Carrefour ?", a demandé Benoît Hamon. "Vous pensez que quand le patron de Carrefour vire 2.000 caissières (avec un tel écart de salaire) les gens ne sont pas en droit de se dire que c'est injuste ?", a-t-il insisté. L'ancien candidat à l'élection présidentielle a dénoncé la dégradation des conditions de travail, et pris comme exemple la pénibilité du travail de caissière.

Le chef de file de Génération.s "souhaite organiser un débat où le patron de Carrefour, le patron de la Fnac ou encore le patron d'Amazon viendraient discuter avec celles et ceux qui ne vivent pas correctement de leur travail".

Précarisation et stigmatisation, voilà les maîtres-mots de la politique du travail du gouvernement. Les lois adoptées pour satisfaire le patronat conduisent à la dégradation des conditions de travail et de la santé des Français, chômeurs, salariés, indépendants. #LeGrandJury pic.twitter.com/6lGQfCxosb — Benoît Hamon (@benoithamon) 9 septembre 2018