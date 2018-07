publié le 27/03/2017 à 19:45

"Moi, députée et aujourd'hui ministre de la République, je suis aujourd'hui de tous les territoires, de toutes les couleurs et de toutes les différences qui font la France". Le 31 août 2016, dans le XVe arrondissement de Paris, Ericka Bareigts prononce ses premiers mots en tant que ministre des Outre-mer. Elle prend à cet instant le relais de George Pau-Langevin, partie pour des "raisons personnelles". Une passation de pouvoirs qui passera relativement inaperçue, non seulement à cause de la faible visibilité médiatique de ce ministère, mais aussi parce que toute l'attention se portait encore, ce jour-là, sur la théâtrale démission d'Emmanuel Macron.



Sept mois plus tard, malgré une surprenante campagne présidentielle arrivant dans sa dernière ligne droite, Ericka Bareigts se retrouve au cœur de l'actualité avec la crise sociale frappant la Guyane. "La situation est tendue", a-t-elle dû constater lundi 27 mars, date du premier jour de grève générale dans le département qui était paralysé depuis plusieurs jours par des actions coup de poing de manifestants.

Un ancrage local

Jusqu'à présent, la ministre n'avait pas eu de crise importante à gérer directement. Lors du précédent malaise ultramarin, à Mayotte, elle était encore secrétaire d'État à l'Égalité réelle, bien que sous la tutelle de George Pau-Langevin. Un poste qui lui avait permis d'entrer au gouvernement, dans le plus grande discrétion, en février 2016. Son rôle consiste à "assurer une égalité économique entre les Outre-mer et l'Hexagone", explique le site La1ère.

Avant cela, sa carrière politique se concentre à la Réunion, où elle est née le 16 avril 1967. Titulaire d'un diplôme en droit des affaires, avant d'intégrer la fonction publique, elle devient élue locale à partir de 2008. Elle est choisie comme tête de liste pour les Outre-mer lors de élections européennes de 2009. Mais elle est battue par l'ancienne sarkozyste Marie-Luce Penchard.

Une communication décriée

Tout s'accélère en 2012 lorsque, après avoir soutenu Martine Aubry puis François Hollande à la présidentielle, elle est élue députée de la première circonscription de l'île. Dans l'hémicycle, elle se fait remarquer par un coup d'éclat après les propos polémiques de Nadine Morano qualifiant la France de "pays de race blanche". Sous les applaudissement de la gauche, elle lance : "Pour moi, députée noire de la République. La France décrite par Mme Morano n'est pas la mienne". Ce qui lui vaut les louanges de Manuel Valls, qu'elle soutenait à la primaire de la gauche avant de se ranger derrière Benoît Hamon contrairement à bon nombre d'élus socialistes.



Mais pour ses derniers jours au ministère, Ericka Bareigts doit se concentrer sur ce dossier Guyanais pour lequel sa communication a passablement irrité. Le 23 mars, les députés locaux ont jugé "inconcevable" qu'elle demande aux manifestants "de suspendre leur mouvement, de lever les blocages pour venir s'entretenir avec les cabinets ministériels dans les bureaux parisiens". La ministre assure dans la foulée ne pas avoir "peur" de se rendre en Guyane (où elle n'est pas allée depuis sa prise de fonction) mais préfère s'appuyer sur l'envoi d'une mission interministérielle. "J'entends les Guyanais", certifie-t-elle. Il faudra finalement, pour faire retomber la tension que le Premier ministre Bernard Cazeneuve prenne la parole pour annoncer de premières mesures et promettre le déplacement d'une délégation de ministres.