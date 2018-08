publié le 19/08/2018 à 09:45

Ce sont des membres du gouvernement que personne ou presque ne connaît. Quand certains ministres médiatisés sont bien connus des Français, 12 ministres et secrétaires d'État sont presque inconnus, selon un sondage de l'Ifop pour Le Journal du Dimanche, publié dimanche 19 août.



Les membres du gouvernement les moins médiatisés ont été testés, et peu de Français sont au courant de leur existence. Mounir Mahjoubi, secrétaire d'État chargé du Numérique est inconnu pour 71% des Français. Plus de 80% des sondés déclarent également ne pas connaître Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes, Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l'Intérieur ou encore Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des territoires.

Les deux plus inconnus du gouvernement sont Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics, que 92% des sondés ne connaissent pas, et Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, inconnue pour 94% des Français.