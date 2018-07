"Gérard Collomb est la tête de turc du gouvernement", estime Olivier Mazerolle

publié le 25/05/2018 à 19:34

L'immigration, les fichés S, Notre-Dame-des-Landes ou encore les blocages de facs... Gérard Collomb, qui avait déjà des dossiers chargés, se voit désormais reprocher la garde à vue des lycéens qui avaient commencé à occuper le Lycée Arago à Paris. La faute doit être reconnue si les parents de ces jeunes n'ont pas été prévenus lors de leur arrestation, où si les policiers ne leur ont pas donné d'eau lors de la garde à vue.



De la à dire que la France est un État policier qui pratique des rafles... Il faut savoir rester sérieux. Dans une société il y a des règles de vie, et est-ce le rôle d'un lycéen de bloquer un établissement afin d'empêcher les autres d'étudier. Chacun ne peut pas imposer sa loi. Dans l'ancien monde, les parents expliquaient à un mineur pris la main dans le sac que la règle s'applique. Dans le nouveau monde c'est plutôt l'inverse : un mineur est forcément un ange inoffensif.

Gérard Collomb est la tête de turc du gouvernement. Pour commencer, à cause de son élocution lente et hésitante. Ensuite, et surtout, à cause de sa politique en matière sur l'immigration, il sert d'exutoire aux députés de La République En Marche qui voudraient un virage à gauche. Pour beaucoup d'entre eux, le ministre de l'Intérieur est le facho de service. Alors qu'en réalité il élabore sa politique en parfaite concertation avec Emmanuel Macron.