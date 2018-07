publié le 30/10/2016 à 14:44

Emmanuel Macron le dit et le répète : il veut rassembler le plus largement possible, "de la gauche au centre-droit", précise Gérard Collomb, son premier soutien, au micro du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI. L'ancien ministre de l'Économie chasse-t-il sur les mêmes terres qu'Alain Juppé, le favori des sondages à droite ? "C'est possible qu'Emmanuel Macron au deuxième tour puisse prendre une partie de l'électorat d'Alain Juppé. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin dans ce pays de rassemblements larges comme nous savons le faire dans nos villes."



Emmanuel Macron serait-il donc l'atout de la gauche contre Alain Juppé ? "Au deuxième tour, il faut surtout éviter de faire en sorte que l'extrême-droite ne puisse pas capter l'ensemble des mécontents. Emmanuel Macron peut capter une partie de l'électorat, qui est aujourd'hui désespéré (et qui voterait Marine Le Pen, ndlr) et empêcher Marine Le Pen d'être au second tour." Et de conclure : "C'est le seul (à gauche, ndlr) qui est capable" d'empêcher un duel Les Républicains-Front national.