publié le 27/01/2017 à 23:17

À quelques jours du lancement officiel de leur campagne présidentielle, le Front national multiplie les déplacements privés à l'étranger. Après Marine Le Pen et Louis Aliot à New York, Nicolas Bay, le secrétaire général du parti, s'est rendu en Israël entre le 23 et le 26 janvier. Ce déplacement a été émaillé de rencontres officielles que le député européen ne s'est pas privé d'afficher sur Twitter.



La publication d'une photo par Nicolas Bay d'un repas organisé le 23 janvier à Tel-Aviv à l'initiative d'un professeur de médecine israélo-italien a quelque peu posé question. Selon les informations du journal Le Monde, l'organisateur n'était pas au courant de la participation au repas du député européen. "C’était un rendez-vous non officiel, je ne portais même pas de cravate. Quand M. Bay m’a donné sa carte, j’ai dit clairement que je ne faisais pas de rencontres politiques", a-t-il confié. Un haut gradé de l'armée ignorait, lui aussi, la présence du cadre du Front national. Nicolas Bay a finalement choisi de retirer cette photo de son compte Twitter.



Le ministre de la Santé d'Israël ne savait pas qui était Nicolas Bay

En Israël, le Front national et Marine Le Pen, sa présidente, sont boycottés par les représentants officiels. Pourtant, Nicolas Bay est parvenu à échanger avec le ministre de la Santé d'Israël. Au ministère, le porte-parole Eyal Basson confirme une rencontre fortuite, mais "le ministre ne savait pas qui (Nicolas Bay, ndlr) était", écrit le quotidien du soir. Une autre source au ministère confirme : "Dès que le ministre a découvert une connexion politique, il a recommandé à la personne de contacter le ministère des Affaires étrangères israélien puis il est sorti de la pièce."



Échanges avec David Shayan, Président des jeunes du @Likud_Party. pic.twitter.com/HHkC2TRTX0 — Nicolas Bay (@nicolasbayfn) 26 janvier 2017

À Jérusalem avec David Ish-Shalom, membre du Comité central du Likoud. pic.twitter.com/FvY6ZY3mgc — Nicolas Bay (@nicolasbayfn) 26 janvier 2017

Contacté par nos confrères, le Front national conteste la version officielle. "Qu’ils reculent un peu, c’est le truc habituel. Ils savaient pourquoi Nicolas Bay était là, quel était le message du FN", assure-t-on, précisant que le déplacement se préparait depuis "plusieurs semaines".



Parmi les rendez-vous inscrits à l'agenda de Nicolas Bay, il y avait aussi ceux avec David Shayan, président des jeunes du Likoud, formation du premier ministre Benyamin Nétanyahou, et David Ish-Shalom, un "membre du comité central", nous apprend Haaretz. "La rencontre avec M. Bay s’est déroulée complètement par hasard et n’était pas prévue. Le Likoud n’a aucune intention ni envie de prendre part aux élections en France", se défend David Shayan auprès du Monde.



Ce déplacement en Israël n'est pas anodin. Les juifs sont un électorat que tente de séduire le Front national. En avril 2016, comme le rappelle Le Lab, le parti de Marine Le Pen lançait dans le cadre de la présidentielle un collectif informel destiné spécifiquement aux électeurs juifs.