publié le 29/09/2017 à 11:48

Quelques jours après le départ fracassant de Florian Philippot du Front national, Jean-Marie Le Pen est revenu à la charge en s’adressant directement aux militants frontistes dans un long courrier de quatre pages. Le président d’honneur du Front national y réclame notamment un “retour aux fondamentaux” alors que le parti organisera un Comité central ce samedi 30 septembre au Futuroscope de Poitiers pour préparer son Congrès de refondation en mars 2018.



Dans cette lettre ouverte, Jean-Marie Le Pen réclame "un retour aux fondamentaux" au sein du parti frontiste : "lutter sans merci contre l'immigration et ses conséquences sur le chômage, l'insécurité et les déficits budgétaires et sociaux". Plus surprenant, le Menhir laisse à penser qu’il regrette le départ de Florian Philippot et de ses fidèles : "Il faut rétablir l’unité du Front national avant d’appeler au rassemblement des patriotes, ce qui implique l’amnistie des exclus."

Marine Le Pen en prend pour son grade

L’ancien président du Front national ne ménage pas sa fille en revanche et l’accable une nouvelle fois après son échec à l’élection présidentielle. "Il s’en est fallu de peu que Marine ne soit pas au second tour de la présidentielle", estime-t-il, "si Fillon n’avait pas été accablé par la campagne de dénonciation d’emplois fictifs déclenchée contre lui, il aurait été sans doute au 2nd tour".

Lettre ouverte aux adhérents du Front Nationalhttps://t.co/CWAQsUip5w pic.twitter.com/S8VM13teVI — Jean-Marie Le Pen (@lepenjm) 28 septembre 2017

Alors le Front national est en plein questionnement sur son avenir après les déconvenues électorales de l’année 2017, le cofondateur du parti adresse une nouvelle mise en garde à ceux qui réclament un changement de nom du parti pour prendre un nouveau départ. "Le changement de nom par exemple, ne serait pas une simple mesure cosmétique, mais, outre une trahison, un suicide politique", assène Jean-Marie Le Pen.