Près de 300 personnes se sont rendues dans la propriété de Jean-Maire Le Pen samedi 25 juin pour fêter avec lui ses 88 ans. Un petit banquet dans sa propriété Montretout, comme à la grande époque, rapporte Le Parisien. Ambiance mondaine, au milieu des petits fours et des coupes de champagne. Pourtant comme les années, les affaires s'accumulent pour l'ancien frontiste. La dernière en date, une enquête sur un prétendu assistant parlementaire dont il ne peut fournir la preuve du travail. En conséquence, le Parlement européen lui réclame les 320.000 euros indûment touchés. "Quand je perds mon portefeuille, je m'efforce de le retrouver. Et si je ne le retrouve pas, je ne m'inflige pas le chagrin de l'avoir perdu", lâche le fondateur du Front national.



Alors, qu'importe, pas de quoi gâcher la fête. D'ailleurs, pas de troubles-fête non plus. Marine Le Pen, qui l'a exclu du FN en 2015, n'a pas été invitée. Reste donc les 300, les derniers soutiens. Un ensemble hétéroclite d'identitaires, révèle toujours Le Parisien. Des cadres frontistes, comme Bruno Gollnisch et Marie-Christine Arnautu, mais aussi Jérôme Bourbon le directeur de Rivarol, l'hebdomadaire d'extrême droite. Plus étonnant, un prêtre orthodoxe et Massimo Gargia, ancien jet-setter. On relèvera aussi la présence de Henri de Lesquen, le président de Radio Courtoisie, candidat à la présidentielle qui voudrait, d'après son programme, condamner les immigrés clandestins "aux travaux forcés".

Pas vraiment en accord avec la stratégie de dédiabolisation

"Je fête mes anniversaires aux calibres des canons. Mais attention ! Le 88, c’est un calibre allemand. On va encore me faire des reproches", nargue Jean-Maire Le Pen. La référence au "88" est bien connue dans les milieux néo-nazis. Il désigne le salut hitlérien. H étant la huitième lettre de l'alphabet, HH signifie "Heil Hitler".

En fait, si Marine Le Pen n'a pas été invitée, c'est parce "qu'elle ne serait pas venue", confie le patriarche. La stratégie de dédiabolisation s'accorde en effet mal avec la faune locale. Mais l'ancien président du Front national ne désespère pas. Dans son entourage, on explique : "Si elle veut gagner en 2017, elle ne peut pas laisser Jean-Marie Le Pen de côté et tout ce qu’il représente auprès de la droite nationale et des patriotes."