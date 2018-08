publié le 08/08/2018 à 08:50

Isolé mais pas dissident. François-Michel Lambert, député REM des Bouches-du-Rhône, souhaite se détacher afin de créer un groupe écologiste à l'Assemblée nationale. "Je ne claque pas la porte du groupe, mais il y a la nécessité de créer un groupe qui porte notamment la dimension écologique. Depuis 2017, il n'y a plus de groupe structuré autour de l'écologie, il y a un ministre esseulé et il n'y a plus de parti digne de ce nom qui porte cela fortement", explique-t-il.



Invité de RTL ce mercredi 8 août, il regrette dès lors que l'écologie soit reléguée au "deuxième ou troisième choix des arbitrages". "Il y a donc une nécessité d'avoir une puissance d'action", ajoute-t-il.

Malgré ces critiques, le député défend bec et ongles Nicolas Hulot. "C'est un soutien plein et entier, lui il est seul. Il faut l'aider et aller à côté de lui. Ce n'est pas un député par-ci et un député par-là... C'est une constance que nous devons mettre en oeuvre et elle passe par plus de ministres écologistes au sein du gouvernement", poursuit-il.