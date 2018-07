publié le 31/01/2017 à 12:56

Il s'agit d'un marqueur fort de la campagne présidentielle de François Hollande de 2012. Candidat, il avait dévoilé son programme sous la forme de 60 engagements pour la France. Selon un journaliste de LCI, ces engagements, présents sur le site du Parti socialiste ont disparu. La page qui leur été dédiée n'est donc plus disponible, seulement quelques jours après la victoire de Benoît Hamon à la primaire de la gauche. Le Parti socialiste précise quant à lui que cette migration a eu lieu il y a un an et que ces engagements sont disponibles dans les archives du nouveau site du parti. À cause d'un bug, cette page est actuellement inaccessible. Le problème devrait toutefois être réglé dans les jours qui viennent, précise le Parti socialiste, qui assure que le programme de François Hollande y figure.



Le candidat à l'élection présidentielle de 2017 doit d'ailleurs rencontrer le chef de l'État, jeudi à 11 heures à l'Élysée. Benoît Hamon a cependant appelé François Hollande au soir de sa victoire dimanche, au moment même où les résultats étaient proclamés, lui proposant une rencontre "au cours de la semaine". François Hollande a été très discret concernant la campagne pour la primaire de la gauche, depuis son renoncement le 1er décembre dernier.

Le changement c'est maintenant : les 60 engagements de François Hollande en 2012 ont disparu de la page dédiée du site du PS pic.twitter.com/PEsLxdUrxn — Vincent Michelon (@vincentmichelon) 31 janvier 2017