François Hollande pourrait participer à la série "Dix pour cent" de France 2

"Je suis à la fin de ma vie", disait François Hollande en privé le 23 mars dernier. Dans des propos rapportés par L'Obs, le chef de l'État confiait qu'il n'avait "vécu que de la politique" et qu'après le 7 mai prochain, il serait bien en mal de savoir à quoi employer son temps. De ce fait, il envisage tout un tas de possibilités, y compris celle de devenir un acteur de série télévisée.



Selon les dires de Dominique Besnehard, François Hollande n'exclut pas de participer à la série Dix pour cent, série produite par ce proche et ancien soutien de Ségolène Royal, ex-compagne du président de la République. "J'adorais François Hollande (...) Il a beaucoup aimé la première saison parce qu'il y a Julie [Gayet, ndlr] qui était dedans, (...) et qui a beaucoup d'humour", a confié le producteur dans des propos rapportés par Le Lab. "L'autre fois, on s'est reparlé, je lui ai dit qu'on faisait la saison 3. J'ai dit : 'Moi, j'adorerais que vous soyez dedans'. Il me dit : 'pourquoi pas ?'"

Le gratin du gratin

Dix pour cent pénètre dans les coulisses du monde artistique et du show business. Les premières saisons ont mis en scène face à Camille Cottin des grands noms du cinéma français tels Cécile de France, Nathalie Baye, Françoise Fabian ou encore plus récemment Fabrice Luchini, Juliette Binoche et Isabelle Adjani. Si le président de la République décidait de se joindre au casting de la saison 3, en développement, il pourrait alors donner la réplique à Béatrice Dalle, Louane et Mimie Mathy.

François Hollande était-il sérieux lors de sa conversation avec Dominique Besnehard ? Pour l'instant, le chef de l'État n'a pas donné beaucoup de précisions quant à ses activités une fois qu'il aura quitté l'Élysée. Outre sa fondation, La France s'engage, le Corrézien a simplement indiqué lors d'un déplacement à Singapour lundi qu'il n'endosserait aucune fonction privée, à la différence par exemple de Nicolas Sarkozy qui avait rejoint le Conseil d'administration du groupe Accor peu de temps après la fin de son mandat.