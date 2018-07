François Fillon va-t-il ouvrir son gouvernement à la société civile ?

publié le 29/11/2016 à 09:30

Grand vainqueur de la primaire de la droite et du centre dimanche 27 novembre, François Fillon doit désormais s'atteler à rassembler sa famille politique mais aussi préparer le gouvernement qu'il composera s'il est élu. Même s'il n'est pas encore président de la République, le député de Paris l'a inscrit dans son projet : "François Fillon désignera les principaux ministres appelés à conduire les réformes juste après les primaires, soit quatre mois avant l’élection présidentielle", est-il indiqué sur son site de campagne.





François Fillon a-t-il déjà en tête les personnalités qu'il compte nommer dans son potentiel gouvernement ? "On n'en n'est pas là du tout, absolument pas", avait-il confié au Parisien pendant l'entre-deux-tours de la primaire. Il assure même s'être "interdit de penser à ce sujet" car, selon lui, "à partir du moment où on se met à penser à ça, les Français le voient et ça les exaspère car on donne déjà l'impression d'avoir gagné".

Donc, maintenant qu'il a gagné, l'heure devrait être à la désignation. Si des noms comme ceux de Gérard Larcher, Jérôme Chartier, Bruno Retailleau, Xavier Bertrand ou encore Bruno Le Maire circulent déjà pour constituer l'équipe rapprochée de François Fillon, il semblerait que l'ex-premier ministre s'entoure aussi de personnalités issues de la société civile.

Fnac, Axa, Numericable... Des PDG ou ex-PDG dans les ministères ?

"Le gouvernement devra être resserré et les ministres nommés non plus uniquement par souci d’équilibre politique mais avant tout en fonction de leur expérience politique ou professionnelle (...)", a écrit François Fillon sur son site de campagne. Les places pour les ministères sont donc chères et elle pourrait bien être distribuées en priorité à des acteurs de la société civile, dirigeants ou ex-dirigeants de grands groupes français. À commencer par Henri de Castries, l'ex-patron d'Axa, pressenti pour investir Bercy, selon France Inter.



D'autres noms circulent au lendemain de la victoire du député de Paris. Celui du PDG de la Fnac, Alexandre Bompard, conseiller technique de François Fillon en 2003 lorsqu'il était ministre des Affaires sociales. Celui de Pierre Danon également, ancien président de Numericable, en charge de la collecte des fonds pour le compte de Fillon pendant sa campagne des primaires. Enfin, Antoine Gosset-Granville, avocat financier et ex-collaborateur de Fillon lorsqu'il était à Matignon, pourrait aussi intégrer la future équipe gouvernementale.



Si l'entourage de François Fillon ne confirme aucun de ces noms, Isabelle Le Callennec, députée de l'Ille-et-Vilaine et proche de l'intéressé, confirme à RTL.fr que cette volonté d'ouverture à la société civile est toujours d'actualité. "C'est important car sur le plein emploi, sa priorité numéro 1, il s'est appuyé sur des chefs d'entreprises et c'est eux qui créent les emplois", indique-t-elle, avant d'ajouter : "Ils auront donc une part dans la gouvernance et c'est très bien comme ça".