publié le 30/03/2017 à 07:28

Cette présidentielle devait être une "élection imperdable" pour Les Républicains. Pourtant, à quelques jours du premier tour de l'échéance, François Fillon est distancé du duo de tête composé d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen. "Vous avez fait une très bonne campagne de primaire, personne ne vous avait vu venir. Vous avez réussi à faire taire les ennemis de l'intérieur et vous vous êtes mis en route vers l'alternance. Et puis, tout a volé en éclats", commence Alba Ventura, éditorialiste de RTL.



Empêtré dans une crise politico-judiciaire depuis les révélations du Canard enchaîné sur les soupçons d'emplois fictifs de son épouse, Penelope Fillon, l'ancien premier ministre a dû mettre de côté sa campagne et est devenu "un candidat de gestion de crise". "Vous avez slalomé depuis le mois de janvier entre une posture de victime et une posture de résistant. Tantôt candidat défensif, tantôt candidat offensif. Vous avez crié au complot, à la machination avant de confesser des erreurs", lance-t-elle avant d'évoquer le fameux "cabinet noir".

Un jeu d'attaque-défense

En alternance entre phrases offensives et défensives, François Fillon a cherché à "ouvrir des fronts, à allumer des contre-feux". "Cette stratégie a pollué votre campagne. Jamais le débat n'est vraiment revenu sur votre projet. Jamais vous n'avez trouvé un rythme de croisière pour expliquer vos propositions", critique Alba Ventura définissant dès lors le vainqueur de la primaire de la droite et du centre comme "un guerrier avec un genou à terre".

Dès lors, l'éditorialiste se pose de nombreuses questions quant à éventuelle victoire de François Fillon : "Quel président pourriez-vous être ? Quelle autorité pourriez-vous faire valoir en étant mis en examen ? Quelle crédibilité avancerez-vous lorsqu'il faudra demander des efforts à une partie des Français ? Quelle sera votre capacité à faire baisser la dépense publique lorsqu'on vous rétorquera que vous avez été moins regardant avec les deniers publics ? Quelle marge d'action aurez-vous pour imposer vos réformes face à des syndicats qui vous répondront 'détournement de fonds publics' ?"



Pensez-vous que les Français peuvent supporter ce président-là ? Alba Ventura à François Fillon





Avant de conclure et de poser une ultime question : "On sait que la France peut supporter la vérité, c'était le titre de votre livre en 2006, mais pensez-vous que les Français peuvent supporter ce président-là ?"



Une question à laquelle ne veut pas répondre François Fillon. "Cela fait deux mois que vous alimenter cette chronique, qu'on ne parle que de cela. Ce n'est pas ma stratégie, c'est le résultat du choix qui a été fait par l'ensemble de la sphère médiatique", critique-t-il assurant vouloir parler du chômage, du terrorisme, du bilan de François Hollande. Avant de poursuivre : "Je serai le président qu'ont choisi les Français. Je pense que je vais gagner cette élection car je suis le seul à proposer cette alternance". Une manière pour l'ancien premier ministre d'attaquer ouvertement Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui vient de recevoir le soutien de Manuel Valls. "Les Français voient la réalité et il n'y a qu'un seul candidat".