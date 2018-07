Crédit : Frédéric Bukajlo pour RTL et Sipa

Pendant cette campagne, François Fillon a toujours revendiqué ses racines chrétiennes. Selon l'Ifop, 50% des Français se disent aujourd'hui affiliés à la chrétienté, et seulement 6% à l'islam. Chez les jeunes adultes, les 18-24 ans, ils sont 30% à revendiquer leur appartenance à l'église catholique et 20% à se dire proche de l'islam. Si François Fillon estime évidemment que l'islam n'est "pas un problème", il y en a un "avec la montée de l'intégrisme dans l'islam. Cet intégrisme est alimenté par des penseurs qui sont installés à l'extérieur de notre pays, en particulier en Arabie Saoudite, par des financements, qui pèsent sur le fonctionnement de l'islam."



Pour répondre à ce phénomène, François Fillon "préconise un contrôle étroit du culte musulman pour l'amener à extirper cet intégrisme qui le ronge." Dans le détail, le candidat de la droite ambitionne de "contrôler" les lieux de culte et les prêches. "C'est une affaire de renseignement, quand un imam prêche la haine contre la France, il n'a pas sa place sur le territoire français. Ou s'il est Français, il doit être sanctionné."



L'ancien premier ministre compare ses prescriptions à ce qui a été fait par le passé pour les autres religions. "Ce n'est pas du tout nouveau, c'est ce que le pouvoir a employé pour forcer les catholiques à respecter la République française. Je rappelle que Napoléon a mis en place le Consistoire pour qu'il y ait une forme d'organisation administrative de la religion juive", ajoute-t-il. Avant de conclure que la charte proposée par le Conseil français du culte musulman lui "semble aller dans le bon sens".