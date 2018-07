publié le 26/01/2017 à 23:19

Après les attaques visant son épouse, François Fillon a contre-attaqué sur le plateau de Gilles Bouleau, jeudi 26 janvier sur TF1. Il a catégoriquement nié l'accusation selon laquelle Penelope Fillon aurait bénéficié d'un emploi fictif en tant qu'attachée parlementaire. Une défense "solide, transparente et sincère", selon Benoist Apparu. Mais les éléments de preuve dont dispose le député de Paris ne seront "pas portés devant le tribunal médiatique, mais dans les vrais tribunaux".



Le porte-parole de François Fillon fait valoir qu'un élu peut se distribuer son enveloppe de 9.000 euros comme bon lui semble auprès de ses attachés parlementaires. "On peut considérer que les attachés parlementaires peuvent être bénévoles", raille-t-il. Et de déplorer : "De toute façon dès que l'on parle de politique et d'argent, c'est suspect".

Le porte-parole relate l'onde de choc qu'ont provoqué les révélations du Canard enchaîné qui tombent, "comme par hasard", avant l'élection-reine alors que l'affaire remonte maintenant à une dizaine d'années. De son côté, François Fillon a demandé à être convoqué le plus rapidement possible par les magistrats afin de s'expliquer et apporter les preuves de sa 'bonne foi" et celle de son épouse.