Qu'est-ce que Force Républicaine, le micro-parti créé par François Fillon ?

publié le 27/07/2017 à 14:27

Comment vont être répartis les dons collectés lors de la campagne présidentielle par le micro-parti de François Fillon ? Les Républicains et Force Républicaine on trouvé un accord sur la répartition de la somme. Ainsi, "sur 1,9 million d'euros collectés par Force Républicaine, nous allons récupérer un million d'euros", a annoncé à l'AFP Daniel Fasquelle, le trésorier des Républicains.



Pourquoi ce montant ? "Sur la base des campagnes précédentes, c'est mon estimation du manque à gagner pour LR s'il n'y avait pas eu cette concurrence de Force Républicaine", a-t-il expliqué. Pendant la campagne, Daniel Fasquelle avait jugé "anormal" que l'équipe de François Fillon fasse des appels aux dons vers Force Républicaine et non Les Républicains. Ce million d'euros sera affecté au remboursement de la dette du parti, qui s'élève encore à 55 millions d'euros.

Vers un cercle de réflexion sur la droite ?

Avant d'être renommé Force Républicaine en 2013, le micro-parti du candidat de la droite à l'élection présidentielle s'appelait France.9 et a été créé en 2001. Ce "club politique" est devenu pendant la campagne "l'un des outils de la logistique financière du candidat. L'ancien directeur de la campagne du candidat de la droite, Vincent Chriqui, avait succédé à Patrick Stefanini, au poste de secrétaire général de Force Républicaine", explique Paris Match.

François Fillon en avait pris la présidence mais en mai dernier, il a laissé la place à l'un de ses plus fidèles, Bruno Retailleau. Le 27 juin dernier, Force Républicaine s'est réunie en Assemblée générale statutaire "à huis clos" pour "approuver les comptes" et "tracer des perspectives pour l'avenir". Vincent Chriqui expliquait à alors que le micro-parti devait "rester un réseau d'élus". Invité à l'antenne de RTL ce jeudi 27 juillet, Bruno Retailleau explique souhaiter que "Force Républicaine reste allier aux Républicains et qu'elle apporte à la droite les moyens de sa reconstruction. Avant de gagner dans les urnes, il faut gagner dans les têtes. Le débat politique, c'est d'abord le débat des idées. Force Républicaine doit être un grand cercle de réflexion pour refonder la droite par le fond".