France-Belgique : "il y a une relation d’amour-haine", selon Jean Quatremer

publié le 09/07/2018 à 23:08

À la veille de la rencontre France-Belgique en demi-finale de la Coupe du Monde 2018, Jean Quatremer, journaliste spécialiste des questions européennes, analyse les relations entre les deux pays, souvent décrits à tort et à raison comme "cousins".



Une erreur souvent faite par les Français et qui énerve les Belges : ces derniers "ne sont pas francophones. Il ne faut pas oublier que sur les 11 millions de Belges dont 6,5 millions de néerlandophones", confie Jean Quatremer, "une grande partie ne comprend pas un mot de français". Selon lui, il y a une relation "d’amour-haine entre la France et la Belgique francophone". Car ils sont évidemment "tournés vers la France". "La vie culturelle belge est tournée vers la France". Et le ressentiment vient d'un sentiment venant des Belges qui voient les Français comme "arrogants".



Pour les Français de Belgique cette demi-finale est redoutée. Parce que soit si les Bleus gagnent, "et encore une fois, c’est l'arrogance française". Soit les Belges gagnent et "c’est un nouveau Waterloo".