publié le 30/06/2017 à 15:06

En pleine "refondation" de son parti, Marine Le Pen commence par faire le ménage. La patronne du Front national a lancé deux procédures pour retirer la présidence de groupes régionaux à des personnalités du parti, qui avaient pu montré une certaine hostilité envers sa ligne politique, indique l'AFP.



Le débat interne sur la refondation du FN "n'autorise pas les uns et les autres à avoir des propos très agressifs ou vindicatifs", justifie une source frontiste.

En Bourgogne-Franche-Comté, c’est une proche de Florian Philippot, vice-présidente de l'association Les Patriotes fondé par ce dernier, qui est visée. Sophie Montel, eurodéputée, se voit reprocher de "continuer à accorder sa confiance et laisser agir et intervenir librement" deux élus régionaux frontistes, qui ont notamment tenu des "propos très hostiles à la direction du mouvement", d'après un courriel.

"Une déclaration de guerre"

Ils ont été "suspendus du FN à la demande de Marine Le Pen et seront convoqués devant les instances disciplinaires". Dans cette région, un nouveau groupe Front national doit être "constitué et la présidence n'en sera plus assurée par Mme Montel", afin que l'action du Front national se "poursuive dans la sérénité", poursuit le courriel.



Au FN depuis 1987, Sophie Montel a été très critiquée dernièrement pour avoir demandé à ce que le parti soit moins "anxiogène" sur le sujet de l'immigration. Interviewée par Le Monde, elle estime que cette mise en retrait est "un acte fort, une déclaration de guerre". "J’ai toujours pour l’heure ma carte au FN mais je ne passerai pas du statut de général à soldat, je ne supporte pas ce genre d’humiliation", souligne-t-elle.



De son côté, Florian Philippot plaide pour "une solution d'apaisement", qui "doit être trouvée rapidement". "Sophie est une élue exemplaire, une cadre professionnelle, une militante fidèle et moderne", ajoute-t-il.



Critiques sur la ligne politique

En Pays-de-la-Loire, la situation est "beaucoup moins compliquée", d'après un haut responsable frontiste : "Il peut y avoir un changement à la tête du groupe" avec la démission de Pascal Gannat sans création d'un groupe frontiste alternatif.



Pascal Gannat, partisan d'une ligne plus conservatrice, a en effet démissionné de la présidence du groupe FN. Il expliquait sur Twitter le 29 juin quitter ses fonctions par "lassitude et désir de liberté personnelle".



J'ai démissionné de ma fonction de Sec. Départ. Fédération @FN_Sarthe: lassitude et désir de liberté personnelle.Bonne chance à @NICOTPascal — Pascal Gannat (@pgannat) 29 juin 2017

Membre du bureau politique du FN, Pascal Gannat a régulièrement critiqué l'orientation politique prise par Marine Le Pen et Florian Philippot.



Il avait par exemple jugé au lendemain du second tour que la volonté de sortir de l'Union européenne et de l'euro avait été un "épouvantail pour un grand nombre d'électeurs". "Je considère que le FN est un parti de droite qui combat la gauche", tweetait-il aussi en mai 2016, alors que Marine Le Pen et Florian Philippot défendent le "ni droite ni gauche".