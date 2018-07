publié le 25/04/2018 à 08:30

École, mooc, formation... Les partis politiques se mettent à l'apprentissage et à la pédagogie. Sauf que cette fois-ci, ils ne passent pas par les médias, les congrès et les meetings. Ils opèrent plutôt un retour sur les bancs de l'école. Objectif : former à la source. Que ce soient des partis politiques, comme la France insoumise ou La République En Marche, ou des personnalités politiques, comme Marion Maréchal-Le Pen, l'école devient une nouvelle façon d'approcher les militants et les citoyens.



Leurs places distinctes sur l'échiquier politique ne les empêchent pas de se retrouver sur cette méthode de communication. Être militant, ça s'apprend. Et pour cause, ils sont de plus en plus sollicités que ce soit en meeting ou sur les réseaux sociaux.



Joint par RTL.fr, Philippe Moreau-Chevrolet, spécialiste en communication politique, rappelle que la constitution d'école de formation correspond à une professionnalisation de la vie politique. "Le Front national le fait depuis de nombreuses années, afin de créer des machines électorales. Maintenant, le parti en tant qu'organe, n'est plus au dessus de tout". Selon l'expert, "tout repose sur l'individu. Pour aller dans un parti, les gens veulent que ça leur apporte des choses, sur le court terme. S'ils n'y voient pas d'intérêt, ils ne s'engageront pas".

Un mooc pour La République En Marche

"Passer de l'intention à l'action". Voici la promesse faite par La République En Marche. Au sein du mouvement politique lancé par Emmanuel Macron, la "formation politique" se fait sur internet. Sur son site, on retrouve ainsi tous les éléments de langage qui font la marque de fabrique de parti au pouvoir : "Microlearning", "campus". La promesse est simple : cinq semaines de formation pour "redonner aux citoyens leur place dans la vie politique en leur donnant les clés pour comprendre, les moyens d’agir et de mener leurs propres projets citoyens".



Les formations gratuites se font en ligne à travers une plateforme, baptisée "Le Campus". Il est décrit comme étant "un espace de formation en ligne où les citoyens trouveront toutes les ressources pour se former à la vie et à l'action politique".



Mais Christophe Castaner ne compte pas s'arrêter là. Lors d'une conférence de presse en janvier dernier, le secrétaire général de La République En Marche a annoncé la création d'un "institut de formation". Le but est de préparer les futurs candidats du mouvement en vue des élections municipales de 2020.

Une école de formation pour la France insoumise

La France insoumise a aussi lancé son école de formation. Disponible sur internet mais aussi "en physique", le but est de donner "un grand coup de balai contre la médiacratie". Là encore, on y retrouve le champ lexical du mouvement de Jean-Luc Mélenchon.



Le co-responsable de cette école, Thomas Guénolé, expliquait que sa "première vocation" est bel et bien "d'être une école de formation militante. C'est assumé. Le but est d'aider les militants insoumis à développer leur argumentation militante et mieux comprendre et s'approprier la pensée, le projet, l'argumentaire de l'adversaire". Afin de bien se préparer face à "l'adversaire", cette école dispense des cours en lien avec l'actualité : le nucléaire, le système éducatif, l'emploi, la fiscalité.



En fin de "cursus", les étudiants devront remplir des questionnaires à choix multiples pour valider leur formation. "Plusieurs milliers de personnes suivent nos vidéos sur la France insoumise. Pour l'école de formation, nous visons plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes. C'est un objectif intéressant", expliquait Manuel Bompard, le directeur de campagne de la France insoumise.

Une académie chez Marion Maréchal-Le Pen

Retirée de la vie politique, Marion Maréchal-Le Pen s'est aussi lancée dans l'aventure. L'académie de sciences politiques voulue par l'ancienne députée du Vaucluse ouvrira ses portes à Lyon à la rentrée prochaine. Des élus Front national de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont ainsi confié à l'AFP que l'académie "sera installée dans la quartier de la Confluence" au sud de la ville, ont précisé ces élus.



"Cette académie 'politique', que l'ancienne députée de 28 ans présente comme le 'terreau de tous les courants de droite', sera inaugurée fin juin, après une conférence de presse au début du même mois, pour une ouverture prévue à la rentrée 2018-2019, ont précisé ces élus, ajoutant que le futur établissement avait reçu les autorisations nécessaires pour délivrer des diplômes et recruterait ses candidats sur dossier", indique l'AFP.