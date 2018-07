"Examen réussi" au Congrès pour Emmanuel Macron, se félicite Olivier Mazerolle

et La rédaction numérique de RTL

publié le 25/04/2018 à 20:43

Emmanuel Macron a eu le droit à une belle ovation devant le Congrès américain, mercredi 25 avril. "Il a été applaudi à 49 reprises", s'amuse Olivier Mazerolle sur RTL. Refus de l'isolationnisme, accords de Paris, nouvel accord iranien... Le Président français s'est fait ovationner sur des thématiques que Trump ne défend pas. "Il s'est comporté en ami des États-Unis tout en faisant entendre la voix de la France. L'examen est réussi", analyse l'éditorialiste.



En proposant un nouvel accord avec l'Iran, Emmanuel Macron a toutefois infléchi sa position, lui qui affirmait qu'il n'y avais pas de plan B. "Mais il reste fidèle à cet accord, puisque la France ne va pas s'en retirer", rétorque Olivier Mazerolle.

Et de poursuivre : "On ne peut pas reprocher à Emmanuel Macron de chercher la solution qui éviterait de plonger le Proche Orient dans la guerre". Si la France ne peut pas infléchir le cours des événements, "elle peut agir et chercher à mobiliser", conclut Olivier Mazerolle.