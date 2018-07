Éric Zemmour : "La rencontre Poutine-Le Pen avait tout d'un adoubement"

publié le 28/03/2017 à 08:48

"Bons baisers de Russie ! Quand James Bond nous envoyait ses bons baisers de Russie, on était en pleine guerre froide, la Russie s’appelait l’URSS, et le père de Marine Le Pen combattait farouchement le cœur du communisme mondial", explique Éric Zemmour, qui note que "les temps ont bien changé". Ainsi "quand sa fille envoie ses bons baisers de Moscou, elle en est fière et pour une fois, son père sera d'accord avec elle".



Selon le journaliste, la présidente du Front national "n'a pas perdu son temps à Moscou". À ses yeux, "elle montre qu’elle n’est pas isolée, pas marginalisée, pas extrêmisée, pas enfermée dans son ghetto de l’extrême droite d'où elle a tout fait pour sortir, avec des succès et des échecs". Selon Éric Zemmour, "la poignée de mains de Poutine" à Marine Le Pen "c'est comme un adoubement". Il explique que "le voyage à Moscou pour les souverainistes, c'est l’équivalent du voyage à Berlin pour les européistes".