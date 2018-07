En pleine polémique Wauquiez, Calmels défend le bilan municipal de Juppé

publié le 27/02/2018 à 03:07

Virginie Calmels est sortie de son silence, lundi 26 février, qu'elle conservait depuis les propos chocs tenus par Laurent Wauquiez devant des étudiants de l'EM Lyon. Le président des Républicain (LR) avait notamment eu des mots très durs à l'endroit d'Alain Juppé, l'accusant d'avoir mal géré la ville de Bordeaux dont il est maire. La première adjointe à la mairie de Bordeaux et actuelle vice-présidente LR a assuré qu'elle était "très fière" du bilan municipal de l'équipe dirigée par Alain Juppé.



"Dans cet hémicycle, depuis quatre ans je ne me suis jamais désolidarisée de notre équipe sous la direction d'Alain Juppé, et je ne vais pas commencer aujourd'hui", a-t-elle déclaré en Conseil municipal. Virginie Calmels répondait à une question de l'élu socialiste Matthieu Rouveyre portant sur les propos très critiques de Laurent Wauquiez sur la gestion d'Alain Juppé.

"J'ai voté l'ensemble des délibérations, et je suis plutôt fière du travail accompli depuis quatre ans par cette équipe à Bordeaux", a encore déclaré Virginie Calmels, se disant à plusieurs reprises par la suite "très fière" du bilan, qui a consisté à "faire mieux avec moins". Peu auparavant, Alain Juppé avait rendu un hommage appuyé en Conseil municipal au travail de sa première adjointe, disant n'avoir jamais douté de sa solidarité, et assurant qu'elle "fait partie de l'équipe".

Juppé condamne des "propos d'une vulgarité extrême"

Laurent Wauquiez avait notamment accusé l'édile d'avoir "totalement cramé la caisse" dans sa ville, et "fait exploser les impôts, exploser la dépense publique et exploser l'endettement". Des "propos d'une vulgarité extrême", qui "relèvent d'une minable politique politicienne", a rétorqué lundi l'intéressé, estimant n'avoir "pas de leçons à recevoir". L'endettement par habitant du Puy-en-Velay, commune dont Laurent Wauquiez a été maire de 2008 à 2016, est "supérieur de 20% à la moyenne des communes de sa catégorie", a-t-il affirmé.



Dans son intervention ce jour-là, a fait remarquer Virginie Calmels à son interlocuteur socialiste, le président des Républicains avait aussi "souligné le dynamisme et le réveil de cette ville (Bordeaux) avec une attractivité que beaucoup de métropoles françaises nous envient". Toujours dans la même réponse, elle a glissé un "scoop" : Laurent Wauquiez "ne m'a pas consultée, ni avant son intervention à l'EM Lyon, ni avant son émission sur BFMTV" le 20 février, où il s'est expliqué sur son intervention de Lyon.



Depuis la polémique née des propos à Lyon, sa numéro 2 s'était enfermée dans le silence, et lundi encore Virginie Calmels avait refusé de répondre aux questions des journalistes à son arrivée au Conseil municipal.